ВСУ отразили почти 100 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боеприкосновений с врагом, пять которых еще продолжаются. Противник нанес двух авиаударов, сбросил четыре управляемых авиабомба, совершил 41 обстрел, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал в районах населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Старица, Волчанск, Вильча и в сторону Зарубинки, Чугуновки. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник четырежды атаковал позиции наших защитников в сторону населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Куриловка, Новоосиново. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отразили девять атак захватчиков в районе Шандриголового и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении продолжается три боеприкосновения с врагом в районе Озерного, Резниковки и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении россияне однажды пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Орехово-Василовки.