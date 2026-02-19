ВСУ отразили почти 100 атак армии РФ с начала суток
ВСУ отразили почти 100 атак армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала суток на фронте произошло 98 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • С начала суток ВСУ успешно отразили 98 атак армии РФ на разных направлениях фронта.
  • Активная оборонительная деятельность украинских войск укрепляет безопасность и сдерживает вражеские атаки.

Актуальная ситуация на фронте 19 февраля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 19.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боеприкосновений с врагом, пять которых еще продолжаются. Противник нанес двух авиаударов, сбросил четыре управляемых авиабомба, совершил 41 обстрел, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал в районах населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Старица, Волчанск, Вильча и в сторону Зарубинки, Чугуновки. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Купянском направлении противник четырежды атаковал позиции наших защитников в сторону населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Куриловка, Новоосиново. Одно боестолкновение продолжается.

  • На Лиманском направлении украинские воины отразили девять атак захватчиков в районе Шандриголового и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман. Еще одно боестолкновение продолжается.

  • На Славянском направлении продолжается три боеприкосновения с врагом в районе Озерного, Резниковки и в направлении Рай-Александровки.

  • На Краматорском направлении россияне однажды пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Орехово-Василовки.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили десять наступательных действий вблизи населенных пунктов Русин Яр, Софиевка и сторону населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Бересток.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 29 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 22 атаки.

  • На Александровском направлении агрессор пять раз атаковал в районе населенного пункта Сосновка и в направлении Доброполья. Одно боестолкновение продолжается. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Ивановка, Гавриловка и Андреевка-Клевцово.

  • На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 15 атак кафиров в направлениях населенных пунктов Староукраинка, Железнодорожное, Зеленое и в районе Гуляйполя. Четыре боестолкновения продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Лесное, Любицкое, Гуляйпольское, Воздвижовка, Железнодорожное.

  • На Ореховском направлении враг совершил одну неудачную атаку в направлении Приморского.

