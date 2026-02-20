ЗСУ відбили понад 50 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 20.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення з ворогом. Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши три керовані бомби, здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких — із застосуванням реактивної системи залпового вогню. Підрозділи Збройних Сил України проводили активні дії, мали певні успіхи.

На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував у районі населеного пункту Вовчанські Хутори. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються.

На Куп’янському напрямку противник один раз йшов вперед у бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила чотири атаки на позиції українських захисників в районі Зарічного та у бік Дробишевого й Лиману. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ в районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки. Одна атака триває.