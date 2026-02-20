ЗСУ відбили понад 50 штурмів армії РФ від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 51.
Головні тези:
- Збройні Сили України успішно відбивають атаки російських окупантів, після чого уже зупинено 13 атак.
- На різних напрямках відбулися численні боєзіткнення, у тому числі 51 від початку доби.
Актуальна ситуація на фронті 20 лютого
Оперативна інформація станом на 16:00 20.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення з ворогом. Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши три керовані бомби, здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких — із застосуванням реактивної системи залпового вогню. Підрозділи Збройних Сил України проводили активні дії, мали певні успіхи.
На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував у районі населеного пункту Вовчанські Хутори. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються.
На Куп’янському напрямку противник один раз йшов вперед у бік Новоосинового.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила чотири атаки на позиції українських захисників в районі Зарічного та у бік Дробишевого й Лиману. Наразі тривають три боєзіткнення.
На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ в районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки. Одна атака триває.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Плещіївки, Русиного Яру та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка. Тривають три боєзіткнення.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новоолександрівки. Сили оборони стримують ворога, уже зупинено 13 атак.
На Олександрівському напрямку ворог намагався просунутися на позиції наших військ, у районі Степового. Авіаудару керованими авіабомбами зазнала Великомихайлівка.
На Гуляйпільському напрямку відбулося десять атак окупантів — у районах Гуляйполя, Загірного та у бік Оленокостянтинівки, Залізничного й Святопетрівки. П’ять штурмів наразі тривають. Ворожих авіаударів зазнали Верхня Терса, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське, Чарівне.
На Оріхівському напрямку окупанти атакували двічі. Боєзіткнення відбувалися в районах Степового та Малих Щербаків.
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.
