Ситуація на фронті — ЗСУ вступили у 115 боєзіткнень з окупантами РФ

Від початку доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Зсу здійснили успішну оборону у 115 бойових зіткненнях на різних напрямках фронту.
- Російські окупанти з використанням артилерії нанесли обстріли населених пунктів та позицій українських військових.
- Ситуація найбільш напружена на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, де противник здійснив 11 атак і 53 обстріли.
Актуальна ситуація на фронті 25 лютого
Оперативна інформація станом на 16:00 25.02.2026 щодо російського вторгнення
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 11 атак на позиції наших захисників, чотири з яких ще тривають, завдав 53 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував в районах Піщаного, Вовчанська та у напрямках Зеленого та Лиману. Три боєзіткнення в даний момент тривають.
На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Борівської Андріївки та у бік Піщаного й Курилівки. Один бій триває.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак загарбників у бік Новоєгорівки, Дробишевого та Лиману.
На Краматорському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки в районі Бондарного.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 наступальних дій в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка та Софіївка. Три атаки досі тривають.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє й Новопавлівка. Вісім атак в даний час тривають.
На Олександрівському напрямку агресор атакував п’ять разів у районах населених пунктів Зелений Гай, Тернове, Вишневе та Калинівське. Авіаудару зазнало Покровське.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 22 атаки окупантів у районі Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гірке й Варварівка. Ще сім атак тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Любицьке, Терсянка.
На Оріхівському напрямку ворог вісім разів атакував в районах населених пунктів Степногірськ, Малі Щербаки та Степове.
На Придніпровському напрямку наші воїни відбивають одну атаку противника.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-