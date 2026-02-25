Ситуація на фронті — ЗСУ вступили у 115 боєзіткнень з окупантами РФ

Оперативна інформація станом на 16:00 25.02.2026 щодо російського вторгнення

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 11 атак на позиції наших захисників, чотири з яких ще тривають, завдав 53 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував в районах Піщаного, Вовчанська та у напрямках Зеленого та Лиману. Три боєзіткнення в даний момент тривають.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Борівської Андріївки та у бік Піщаного й Курилівки. Один бій триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак загарбників у бік Новоєгорівки, Дробишевого та Лиману.

На Краматорському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки в районі Бондарного.