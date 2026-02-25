Ситуація на фронті — ЗСУ вступили у 115 боєзіткнень з окупантами РФ
Ситуація на фронті — ЗСУ вступили у 115 боєзіткнень з окупантами РФ

Від початку доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Зсу здійснили успішну оборону у 115 бойових зіткненнях на різних напрямках фронту.
  • Російські окупанти з використанням артилерії нанесли обстріли населених пунктів та позицій українських військових.
  • Ситуація найбільш напружена на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, де противник здійснив 11 атак і 53 обстріли.

Актуальна ситуація на фронті 25 лютого

Оперативна інформація станом на 16:00 25.02.2026 щодо російського вторгнення

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 11 атак на позиції наших захисників, чотири з яких ще тривають, завдав 53 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував в районах Піщаного, Вовчанська та у напрямках Зеленого та Лиману. Три боєзіткнення в даний момент тривають.

  • На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Борівської Андріївки та у бік Піщаного й Курилівки. Один бій триває.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак загарбників у бік Новоєгорівки, Дробишевого та Лиману.

  • На Краматорському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки в районі Бондарного.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 наступальних дій в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Степанівка та Софіївка. Три атаки досі тривають.

  • На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє й Новопавлівка. Вісім атак в даний час тривають.

  • На Олександрівському напрямку агресор атакував п’ять разів у районах населених пунктів Зелений Гай, Тернове, Вишневе та Калинівське. Авіаудару зазнало Покровське.

  • На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 22 атаки окупантів у районі Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гірке й Варварівка. Ще сім атак тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Любицьке, Терсянка.

  • На Оріхівському напрямку ворог вісім разів атакував в районах населених пунктів Степногірськ, Малі Щербаки та Степове.

  • На Придніпровському напрямку наші воїни відбивають одну атаку противника.

