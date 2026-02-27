Гуляйпольское направление стало самым горячим на фронте

Всего с начала этих суток произошло 120 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают его боевой потенциал, нанося систематическое огненное поражение.
Главные тезисы
- На Гуляйпольском направлении зафиксировано 33 атаки противника в различных районах.
- Всего с начала текущих суток произошло 120 боевых столкновений, противник применил разнообразные средства поражения.
Актуальная ситуация на фронте 27 февраля
Оперативная информация по состоянию на 22:00 27.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеарльным штабом ВСУ.
Противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 173 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 5324 дрона-камикадзе и произвел 2521 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 112 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 13 — с применением РСЗО. Нанес 2 авиаудара с применением 6 КАБ.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково. Штурмовых действий сейчас не фиксируется.
На Купянском направлении враг однажды атаковал в районе Новоплатоновки.
На Лиманском направлении украинские воины отражали четыре атаки оккупантов в районах Лимана и Дробышево.
На Славянском направлении противник семь раз пытался продвинуться вперед в сторону Дроновки, Северска и Рай-Александровки. Одна атака продолжается.
На Краматорском направлении , по уточненной информации, агрессор атаковал один раз в районе Предтечиного.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополья, Русиного Яра, Плещеевки, Попова и Софиевки.
На Покровском направлении враг совершил 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Родинское, Шевченко, Покровск, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Мирноград и Муравка. Три попытки окупантов улучшить свое положение еще продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 26 окупантов и 15 ранено; уничтожены две единицы автомобильного транспорта, восемь укрытий врага и склад боеприпасов, повреждены орудие, семь единиц автомобильного транспорта, пункт управления БпЛА и 46 укрытий врага. Уничтожено или подавлено 243 БпЛА разных типов.
На Александровском направлении оккупанты дважды пытались улучшить свое положение, атакуя в сторону Согласия и Тернового.
На Гуляйпольском направлении произошло 33 атаки оккупантов: в районе Доброполья, Прилук, Железнодорожного, Зеленого, Варваровки, Гуляйпольского и Староукраинки. Девять штурмов еще не завершено.
