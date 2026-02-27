Гуляйпольское направление стало самым горячим на фронте

Оперативная информация по состоянию на 22:00 27.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеарльным штабом ВСУ.

Противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 173 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 5324 дрона-камикадзе и произвел 2521 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 112 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 13 — с применением РСЗО. Нанес 2 авиаудара с применением 6 КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково. Штурмовых действий сейчас не фиксируется.

На Купянском направлении враг однажды атаковал в районе Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины отражали четыре атаки оккупантов в районах Лимана и Дробышево.

На Славянском направлении противник семь раз пытался продвинуться вперед в сторону Дроновки, Северска и Рай-Александровки. Одна атака продолжается.

На Краматорском направлении , по уточненной информации, агрессор атаковал один раз в районе Предтечиного.