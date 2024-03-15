За інформацією керівниці Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, протягом виходних може значно зрости загроза ракетних та дронових ударів злочинної армії РФ по півдню.

Що відомо про підвищену загрозу ракетних та дронових атак армії РФ на півдні України

Гуменюк попередила, що загроза ракетних та дронових ударів окупантів по півдню України протягом вихідних буде дуже високою.

У коментарі журналістам видання Київ 24 речниця ОСУВ “Одеса” зазначила, що російські окупанти намагаються підвищити тиск на південні регіони.

Зазначається, що на дії російської окупаційної армії впливає проведення так званих “президентських” виборів в країні-агресорці.

Гуменюк пояснює, що за відсутності якихось успіхів на фронті ворог вдається до посилення ракетних та дронових атак по Україні.

15 березня Росія завдала балістичного удару по Одесі. Ворог бив саме по цивільній інфраструктурі. Попередньо, противник використав два "Іскандери". Причому він двічі влучив в одне й те саме місце. Так, під російським вогнем опинилися рятувальники та медики, які прибули на ліквідацію наслідків першого удару окупантів.

Що відомо про нову тактику армії РФ в Україні

Аналітики DeepState повідомили про використання злочинною армією РФ нової тактики на фронті.

Зазначається, що російські окупанти наразі спочатку використовують FPV-дрони та артилерію для ударів по логістичних об’єктах українських військових, зокрема, намагаються зупинити рух техніки, яка підвозить боєприпаси на передову.

Після цього військові злочинці армії РФ проводять кілька хвиль піхотних атак.

Зазначається, що 95% учасників першої та другої хвиль штурмів не мають шансів вижити.

Противник відправляє спочатку першу хвилю піхоти силами від відділення до взводу. Дивиться наші вогневі точки та позиції, які подавляють його наступ. Потім відправляється друга хвиля такими ж силами, і вже починають подавляти наші вогневі… Для подавлення використовується і арта, і FPV-дрони, і найгірше - КАБи, - підкреслюють аналітики. Поширити

За їхньою інформацією, після перших двох хвиль ворог зазвичай відправляє на штурми вже більш досвідчених бійців.

Але, якщо за перші дві не було подавлено вогневі, а резерви присутні, то ворог може робити накати раз за разом. Звісно, це доволі “м'ясна” тактика, - додають автори матеріалу. Поширити

Такий російський "конвеєр смерті" у Степовому бачив один із воїнів із 47 окремої механізованої бригади. Захисник України сказав, що якби наші командири батальйонів так відправляли на вірну смерть своїх підлеглих, "то їх би давно пристрелили".