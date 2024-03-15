По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, в течение выходных может значительно возрасти угроза ракетных и дроновых ударов преступной армии РФ по югу.
Что известно о повышенной угрозе ракетных и дроновых атак армии РФ на юге Украины
Гуменюк предупредила, что угроза ракетных и дроновых ударов окупантов по югу Украины в течение выходных будет очень высокой.
В комментарии журналистам издания Киев 24 пресс-секретаря ОСУВ "Одесса" отметила, что российские кафиры пытаются повысить давление на южные регионы.
Отмечается, что на действия российской оккупационной армии влияет проведение так называемых президентских выборов в стране-агрессоре.
Гуменюк объясняет, что при отсутствии каких-либо успехов на фронте враг прибегает к усилению ракетных и дроновых атак по Украине.
15 марта Россия нанесла баллистический удар по Одессе. Враг бил именно по гражданской инфраструктуре. Предварительно, противник использовал два "Искандера". Причем он дважды попал в одно и то же место. Так, под российским огнем оказались спасатели и медики, прибывшие на ликвидацию последствий первого удара окупантов.
Что известно о новой тактике армии РФ в Украине
Аналитики DeepState сообщили об использовании преступной армии РФ новой тактики на фронте.
Отмечается, что российские оккупанты вначале используют FPV-дроны и артиллерию для ударов по логистическим объектам украинских военных, в частности, пытаются остановить движение техники, подвозящей боеприпасы на передовую.
После этого военные преступники армии РФ проводят несколько волн пехотных атак.
Отмечается, что 95% участников первой и второй волны штурмов не имеют шансов выжить.
По их информации, после первых двух волн враг обычно отправляет на штурмы уже более опытных бойцов.
Такой российский "конвейер смерти" в Степном видел один из воинов из 47 отдельной механизированной бригады. Защитник Украины сказал, что если бы наши командиры батальонов так отправляли на верную смерть своих подчиненных, "то бы их давно пристрелили".
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