Гуменюк розкрила деталі штурмів армії РФ на лівому березі Дніпра

Що відбувається на лівому березі Дніпра

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що війська РФ не полишають спроб штурмувати позиції українських захисників на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

За добу окупанти провели два невдалих штурми та втратили 45 військових.

Речниця наголосила, що російські війська намагалися наблизитися до позицій ЗСУ пішими групами та вели стрілецькі бої. Армія РФ не застосовує бронетехніку, натомість атакує мінометами, артилерією та дронами.

Розташування техніки, складів, бліндажів та інших фортифікаційних споруд серед населених пунктів ускладнює роботу українських військових, але вони успішно працюють. Адже російські окупанти розміщують техніку та розгортають станції спостереження у дворах приватних осель місцевих жителів. Враховуючи ширину річки Дніпро, українські захисники потребують коригування цілей на лівому березі, — розповіла Гуменюк. Поширити

За її словами, знищення чотирьох крупнокаліберних гармат — це суттєвий удар по росіянах. ЗСУ продовжують бойову роботу.

Кількість покинутої російськими військами важкої техніки на Олешківській трасі, яка намагалася бути залучена до штурмів, досить переконлива і проглядається навіть із космосу, — додала вона. Поширити

Росія намагається штурмувати плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра

Російські окупанти зазнають тяжких втрат у спробах вибити українських захисників із лівобережжя Херсонської області. ЗСУ ліквідують до 70% штурмової групи ворога.

Про це заявила спікерка Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі FREEДОМ.

За її словами, для формування штурмових груп росіяни вже не використовують бронетехніку. Це пояснюється тим, що в перших спробах вибити українських захисників з лівобережжя Дніпра техніка РФ дуже швидко "зникала".

Тому зараз використовуються чисто "м'ясні штурми" та формуються штурмові групи з великою складністю, оскільки "сарафанне радіо" окупаційних військ дуже швидко поширює інформацію про результати такої штурмової діяльності, коли група повертається із втратами до 70% особового складу.

Гуменюк зазначила, що вороже командування залучало до штурмів і морську піхоту, і десантно-штурмові війська, і навіть берегову охорону. Але такі підрозділи відмовлялися атакувати без підтримки бронетехніки.

Попри значні втрати, російське командування продовжує вимагати штурмувати позиції українських захисників.

Але результату вони поки що не мають. Постійно наголошується, вони мають дуже високі втрати в особовому складі, і виходить, що їм доводиться повертатися на свої позиції ні з чим. Наші підрозділи продовжують роботу щодо зміцнення позицій та, по можливості, зачистки території для розширення цього плацдарму.