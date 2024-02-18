Гуменюк раскрыла детали штурмов армии РФ на левом берегу Днепра

Что происходит на левом берегу Днепра

Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что войска РФ не оставляют попыток штурмовать позиции украинских защитников на левом берегу Днепра в Херсонской области.

За сутки оккупанты провели два неудачных штурма и потеряли 45 военных.

Пресс-секретарь подчеркнула, что российские войска пытались приблизиться к позициям ВСУ пешими группами и вели стрелковые бои. Армия РФ не применяет бронетехнику, а атакует минометами, артиллерией и дронами.

Расположение техники, складов, блиндажей и других фортификационных сооружений среди населенных пунктов усложняет работу украинских военных, но успешно работают. Ведь российские оккупанты размещают технику и разворачивают станции наблюдения во дворах частных жилищ местных жителей. Учитывая ширину реки Днепр, украинские защитники нуждаются в корректировке целей на левом берегу, – рассказала Гуменюк. Поделиться

По ее словам, уничтожение четырех крупнокалиберных пушек – это существенный удар по россиянам. ВСУ продолжают боевую работу.

Количество заброшенной российскими войсками тяжелой техники на Олешковской трассе, которая пыталась быть вовлечена в штурмы, достаточно убедительна и просматривается даже из космоса, — добавила она. Поделиться

Россия пытается штурмовать плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра

Российские оккупанты терпят тяжелые потери в попытках выбить украинских защитников с левобережья Херсонской области. ВСУ ликвидируют до 70% штурмовой группы врага.

Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире FREEДОМ.

По ее словам, для формирования штурмовых групп россияне уже не используют бронетехнику. Это объясняется тем, что в первых попытках выбить украинских защитников с левобережья Днепра техника РФ очень быстро "исчезала".

Поэтому сейчас используются чисто "мясные штурмы" и формируются штурмовые группы с большой сложностью, поскольку "сарафанное радио" оккупационных войск очень быстро распространяет информацию о результатах такой штурмовой деятельности, когда группа возвращается с потерями до 70% личного состава.

Гуменюк отметила, что враждебное командование привлекало к штурмам и морскую пехоту, и десантно-штурмовые войска, и даже береговую охрану. Но такие подразделения отказывались атаковать без поддержки бронетехники.

Несмотря на большие потери, российское командование продолжает требовать штурмовать позиции украинских защитников.

Но результата у них пока нет. Постоянно отмечается, что они имеют очень высокие потери в личном составе, и получается, что им приходится возвращаться на свои позиции ни с чем. Наши подразделения продолжают работу по укреплению позиций и по возможности зачистки территории для расширения этого плацдарма.