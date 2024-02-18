Гуменюк раскрыла детали штурмов армии РФ на левом берегу Днепра
Категория
Украина
Дата публикации

Гуменюк раскрыла детали штурмов армии РФ на левом берегу Днепра

ВСУ
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Войска РФ активно используют артиллерию и дроны.

Что происходит на левом берегу Днепра

Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что войска РФ не оставляют попыток штурмовать позиции украинских защитников на левом берегу Днепра в Херсонской области.

За сутки оккупанты провели два неудачных штурма и потеряли 45 военных.

Пресс-секретарь подчеркнула, что российские войска пытались приблизиться к позициям ВСУ пешими группами и вели стрелковые бои. Армия РФ не применяет бронетехнику, а атакует минометами, артиллерией и дронами.

Расположение техники, складов, блиндажей и других фортификационных сооружений среди населенных пунктов усложняет работу украинских военных, но успешно работают. Ведь российские оккупанты размещают технику и разворачивают станции наблюдения во дворах частных жилищ местных жителей. Учитывая ширину реки Днепр, украинские защитники нуждаются в корректировке целей на левом берегу, – рассказала Гуменюк.

По ее словам, уничтожение четырех крупнокалиберных пушек – это существенный удар по россиянам. ВСУ продолжают боевую работу.

Количество заброшенной российскими войсками тяжелой техники на Олешковской трассе, которая пыталась быть вовлечена в штурмы, достаточно убедительна и просматривается даже из космоса, — добавила она.

Россия пытается штурмовать плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра

Российские оккупанты терпят тяжелые потери в попытках выбить украинских защитников с левобережья Херсонской области. ВСУ ликвидируют до 70% штурмовой группы врага.

Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире FREEДОМ.

По ее словам, для формирования штурмовых групп россияне уже не используют бронетехнику. Это объясняется тем, что в первых попытках выбить украинских защитников с левобережья Днепра техника РФ очень быстро "исчезала".

Поэтому сейчас используются чисто "мясные штурмы" и формируются штурмовые группы с большой сложностью, поскольку "сарафанное радио" оккупационных войск очень быстро распространяет информацию о результатах такой штурмовой деятельности, когда группа возвращается с потерями до 70% личного состава.

Гуменюк отметила, что враждебное командование привлекало к штурмам и морскую пехоту, и десантно-штурмовые войска, и даже береговую охрану. Но такие подразделения отказывались атаковать без поддержки бронетехники.

Несмотря на большие потери, российское командование продолжает требовать штурмовать позиции украинских защитников.

Но результата у них пока нет. Постоянно отмечается, что они имеют очень высокие потери в личном составе, и получается, что им приходится возвращаться на свои позиции ни с чем. Наши подразделения продолжают работу по укреплению позиций и по возможности зачистки территории для расширения этого плацдарма.

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