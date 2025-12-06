ГУР і партизани підірвали двох окупантів на ТОТ Херсонщини — відео
Категорія
Події
Дата публікації

ГУР і партизани підірвали двох окупантів на ТОТ Херсонщини — відео

ГУР
авто

6 грудня, у День ЗСУ та День Святого Миколая, внаслідок операції Департаменту активних дій ГУР МО України та Руху опору російській окупації в Херсонській області ліквідовано двох загарбників та їхній транспортний засіб.

Головні тези:

  • У рамках операції Департаменту активних дій ГУР МО України та Руху опору російській окупації в Херсонській області було ліквідовано двох загарбників та їхній транспортний засіб.
  • Ліквідація окупантів сталася в День ЗСУ та День Святого Миколая, символічні дати для українського народу.

Святковий ГУРкіт на Херсонщині: знищено автомобіль та двох окупантів із 76-ї дивізії

Знищені шляхом підриву автомобіля російські окупанти належали до складу 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ.

Цей ворожий підрозділ відзначився скоєнням особливо жорстоких воєнних злочинів під час окупації Київщини у 2022 році, зокрема у Бучі, а також на інших ділянках фронту російсько-української війни.

ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Бомбардувальник та логістика". ГУР знищило 8 ворожих цілей у Криму — відео
ГУР
ГУР
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Спецпризначенці ГУР знищили російський ЗРК "Бук" на ТОТ — відео
ГУР
Бук
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Кіберфахівці ГУР завдали удару по логістичній компанії "Елтранс+" у РФ — джерела
ГУР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?