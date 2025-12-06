ГУР і партизани підірвали двох окупантів на ТОТ Херсонщини — відео

6 грудня, у День ЗСУ та День Святого Миколая, внаслідок операції Департаменту активних дій ГУР МО України та Руху опору російській окупації в Херсонській області ліквідовано двох загарбників та їхній транспортний засіб.
Головні тези:
- У рамках операції Департаменту активних дій ГУР МО України та Руху опору російській окупації в Херсонській області було ліквідовано двох загарбників та їхній транспортний засіб.
- Ліквідація окупантів сталася в День ЗСУ та День Святого Миколая, символічні дати для українського народу.
Святковий ГУРкіт на Херсонщині: знищено автомобіль та двох окупантів із 76-ї дивізії
Знищені шляхом підриву автомобіля російські окупанти належали до складу 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ.
Цей ворожий підрозділ відзначився скоєнням особливо жорстоких воєнних злочинів під час окупації Київщини у 2022 році, зокрема у Бучі, а також на інших ділянках фронту російсько-української війни.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-