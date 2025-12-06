ГУР і партизани підірвали двох окупантів на ТОТ Херсонщини — відео

Знищені шляхом підриву автомобіля російські окупанти належали до складу 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ.

Цей ворожий підрозділ відзначився скоєнням особливо жорстоких воєнних злочинів під час окупації Київщини у 2022 році, зокрема у Бучі, а також на інших ділянках фронту російсько-української війни.