ГУР и партизаны взорвали двух оккупантов на ТОТ Херсонщины — видео
ГУР и партизаны взорвали двух оккупантов на ТОТ Херсонщины — видео

ГУР
бавовна
Читати українською

6 декабря, в День ВСУ и День Святого Николая, в результате операции Департамента активных действий ГУР МО Украины и Движения сопротивления российской оккупации в Херсонской области ликвидированы два захватчика и их транспортное средство.

Главные тезисы

  • Операция Департамента активных действий ГУР МО Украины и Движения сопротивления российской оккупации в Херсонской области привела к ликвидации двух захватчиков и их транспортного средства.
  • Ликвидированные российские оккупанты принадлежали к 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, известной своими военными преступлениями во время оккупации Киевщины в 2022 году.

Праздничный ГУРкот на Херсонщине: уничтожен автомобиль и два оккупанта из 76-й дивизии

Уничтоженные путём подрыва автомобиля российские оккупанты принадлежали в состав 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.

Это вражеское подразделение отличилось совершением особо жестоких военных преступлений во время оккупации Киевщины в 2022 году, в частности, в Буче, а также на других участках фронта российско-украинской войны.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

