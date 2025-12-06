ГУР и партизаны взорвали двух оккупантов на ТОТ Херсонщины — видео

6 декабря, в День ВСУ и День Святого Николая, в результате операции Департамента активных действий ГУР МО Украины и Движения сопротивления российской оккупации в Херсонской области ликвидированы два захватчика и их транспортное средство.
Праздничный ГУРкот на Херсонщине: уничтожен автомобиль и два оккупанта из 76-й дивизии
Уничтоженные путём подрыва автомобиля российские оккупанты принадлежали в состав 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.
Это вражеское подразделение отличилось совершением особо жестоких военных преступлений во время оккупации Киевщины в 2022 году, в частности, в Буче, а также на других участках фронта российско-украинской войны.
