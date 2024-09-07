“GUR is killing them”. Коміки оголосили збір для ГУР із кавером на хіт Брітні Спірс — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

“GUR is killing them”. Коміки оголосили збір для ГУР із кавером на хіт Брітні Спірс — відео

BadStreet Boys
Джерело:  online.ua

Гурт BadStreet Boys в день української воєнної розвідки випустив ролик із закликом зібрати 3 млн грн для ГУР. Цього разу коміки переспівали культовий хіт Брітні Спірс задля донатів на купівлю дронів Magura V5.

Головні тези:

  • BadStreet Boys створили відеозаклик для збору коштів на дрони Magura V5 для ГУР у День воєнної розвідки.
  • Коміки переспівали хіт Брітні Спірс та закликають українців підтримати цю ініціативу.
  • Збір коштів на дрони Magura V5 від BadStreet Boys вже допомогла ГУР.
  • Кошти, які були зібрані в результаті кампанії, використовуються для придбання сучасних безпілотників для воєнної розвідки та оборони.
  • Донати можна зробити різними способами, щоб забезпечити більше дронів Magura V5 для підтримки Сил оборони України

BadStreet Boys випустили нове відео задля донатів на ГУР

Відео за мотивами пісні співачки Брітні Спірс колектив опублікував у соцмережах.

Ціль — зібрати 3 млн грн для ГУР!

Вітаємо наших друзів з ГУР з днем військової розвідки! Бажаємо нам всім хороших новин. А російському флоту — поганих. І щоб цих новин було більше — нам треба більше дронів Magura V5. Залітайте на наш святковий збір на 3 мільйони!

Всі гроші підуть саме на цей проєкт.

Задонатити на дрони Magura V5 для ГУР можна кількома способами:

  • МоноБанк: 4441111139857332

  • ПриватБанк: 4731185612029279

  • paypal: [email protected]

Скрин з відео BadStreet Boys

Гурт BadStreet Boys: що відомо

BadStreet boys — колектив із відомих українських коміків, який записує пародії на світові музичні хіти з метою збору донатів. До складу входять Володимир Дантес, Антон Тимошенко, Слава Кедр, Олег Свищ, Василь Байдак, Євген Журавльов та Юрій Карагодін.

Нещодавно БФ Діани Подолянчук, який регулярно допомагає ГУР МО України. отримав 4 млн грн на дрони Magura V5 від Badstreet boys, Кошти зібрали небайдужі українці після перегляду кліпу у головній ролі з третім Президентом України Віктором Ющенком.

Кавер на пісню Елтона Джона допоміг зібрати 7 млн грн, чотири з яких пішли на Маґури для ГУР МОУ.

Сучасні та інноваційні безпілотники Magura використовується для різного спектра завдань: від розвідки та розмінування акваторії до патрулювання і вогневого ураження ворожих кораблів та інших об’єктів. Завдяки їм Україна здобула низку важливих перемог над РФ у Чорному морі.

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