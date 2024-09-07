“GUR is killing them”. Коміки оголосили збір для ГУР із кавером на хіт Брітні Спірс — відео

Гурт BadStreet Boys в день української воєнної розвідки випустив ролик із закликом зібрати 3 млн грн для ГУР. Цього разу коміки переспівали культовий хіт Брітні Спірс задля донатів на купівлю дронів Magura V5.

BadStreet Boys випустили нове відео задля донатів на ГУР

Відео за мотивами пісні співачки Брітні Спірс колектив опублікував у соцмережах.

Ціль — зібрати 3 млн грн для ГУР!

Вітаємо наших друзів з ГУР з днем військової розвідки! Бажаємо нам всім хороших новин. А російському флоту — поганих. І щоб цих новин було більше — нам треба більше дронів Magura V5. Залітайте на наш святковий збір на 3 мільйони! Поширити

Всі гроші підуть саме на цей проєкт.

Задонатити на дрони Magura V5 для ГУР можна кількома способами:

Скрин з відео BadStreet Boys

Гурт BadStreet Boys: що відомо

BadStreet boys — колектив із відомих українських коміків, який записує пародії на світові музичні хіти з метою збору донатів. До складу входять Володимир Дантес, Антон Тимошенко, Слава Кедр, Олег Свищ, Василь Байдак, Євген Журавльов та Юрій Карагодін.

Нещодавно БФ Діани Подолянчук, який регулярно допомагає ГУР МО України. отримав 4 млн грн на дрони Magura V5 від Badstreet boys, Кошти зібрали небайдужі українці після перегляду кліпу у головній ролі з третім Президентом України Віктором Ющенком. Поширити

Кавер на пісню Елтона Джона допоміг зібрати 7 млн грн, чотири з яких пішли на Маґури для ГУР МОУ.