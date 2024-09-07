"GUR is killing them". Комики объявили сбор для ГУР с кавером на хит Бритни Спирс — видео

Группа BadStreet Boys в день украинской военной разведки выпустила ролик с призывом собрать 3 млн грн для ГУР. На этот раз комики перепели культовый хит Бритни Спирс для донатов на покупку дронов Magura V5.

BadStreet Boys выпустили новое видео для донатов на ГУР

Видео по мотивам песни певицы Бритни Спирс коллектив опубликовал в соцсетях.

Цель — собрать 3 млн грн для ГУР!

Поздравляем наших друзей из ГУР с днем военной разведки! Желаем нам всем хороших новостей. А российскому флоту — плохих. И чтобы этих новостей было больше — нам нужно больше дронов Magura V5. Залетайте на наш праздничный сбор на 3 миллиона! Поделиться

Все деньги пойдут именно на этот проект.

Задонатиты на дроны Magura V5 для ГУР можно несколькими способами:

Скрин из видео BadStreet Boys

Группа BadStreet Boys: что известно

BadStreet boys — коллектив из известных украинских комиков, записывающий пародии на мировые музыкальные хиты с целью сбора донатов. В состав входят Владимир Дантес, Антон Тимошенко, Слава Кедр, Олег Свищ, Василий Байдак, Евгений Журавлев и Юрий Карагодин.

Недавно БФ Дианы Подолянчук, регулярно помогающий ГУР МО Украины. получил 4 млн грн на дроны Magura V5 от Badstreet boys, Средства собрали неравнодушные украинцы после просмотра клипа в главной роли с третьим Президентом Украины Виктором Ющенко. Поделиться

Кавер на песню Элтона Джона помог собрать 7 млн грн, четыре из которых пошли на Магуры для ГУР МОУ.