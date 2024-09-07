"GUR is killing them". Комики объявили сбор для ГУР с кавером на хит Бритни Спирс — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

"GUR is killing them". Комики объявили сбор для ГУР с кавером на хит Бритни Спирс — видео

BadStreet Boys
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Источник:  online.ua

Группа BadStreet Boys в день украинской военной разведки выпустила ролик с призывом собрать 3 млн грн для ГУР. На этот раз комики перепели культовый хит Бритни Спирс для донатов на покупку дронов Magura V5.

Главные тезисы

  • BadStreet Boys создали видео-кавер для сбора средств на дроны Magura V5 для ГУР в День Военной Разведки.
  • Цель в 3 млн грн поможет приобрести современные беспилотники для военной разведки.
  • Команда комиков BadStreet Boys активно поддерживает ГУР, собирая средства разными способами, включая донаты через МоноБанк, ПриватБанк и Paypal.
  • Благодаря современным и инновационным дронам Magura, Украина добилась важных побед над врагом, обеспечивая безопасность и защиту своей территории.

BadStreet Boys выпустили новое видео для донатов на ГУР

Видео по мотивам песни певицы Бритни Спирс коллектив опубликовал в соцсетях.

Цель — собрать 3 млн грн для ГУР!

Поздравляем наших друзей из ГУР с днем военной разведки! Желаем нам всем хороших новостей. А российскому флоту — плохих. И чтобы этих новостей было больше — нам нужно больше дронов Magura V5. Залетайте на наш праздничный сбор на 3 миллиона!

Все деньги пойдут именно на этот проект.

Задонатиты на дроны Magura V5 для ГУР можно несколькими способами:

  • МоноБанк: 4441111139857332

  • ПриватБанк: 4731185612029279

  • paypal: [email protected]

Скрин из видео BadStreet Boys

Группа BadStreet Boys: что известно

BadStreet boys — коллектив из известных украинских комиков, записывающий пародии на мировые музыкальные хиты с целью сбора донатов. В состав входят Владимир Дантес, Антон Тимошенко, Слава Кедр, Олег Свищ, Василий Байдак, Евгений Журавлев и Юрий Карагодин.

Недавно БФ Дианы Подолянчук, регулярно помогающий ГУР МО Украины. получил 4 млн грн на дроны Magura V5 от Badstreet boys, Средства собрали неравнодушные украинцы после просмотра клипа в главной роли с третьим Президентом Украины Виктором Ющенко.

Кавер на песню Элтона Джона помог собрать 7 млн грн, четыре из которых пошли на Магуры для ГУР МОУ.

Современные и инновационные беспилотники Magura используется для разного спектра задач: от разведки и разминирования акватории до патрулирования и поражения вражеских кораблей и других объектов. Благодаря им, Украина одержала ряд важных побед над РФ в Черном море.

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