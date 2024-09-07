"GUR is killing them". Комики объявили сбор для ГУР с кавером на хит Бритни Спирс — видео

Группа BadStreet Boys в день украинской военной разведки выпустила ролик с призывом собрать 3 млн грн для ГУР. На этот раз комики перепели культовый хит Бритни Спирс для донатов на покупку дронов Magura V5.
Главные тезисы
- BadStreet Boys создали видео-кавер для сбора средств на дроны Magura V5 для ГУР в День Военной Разведки.
- Цель в 3 млн грн поможет приобрести современные беспилотники для военной разведки.
- Команда комиков BadStreet Boys активно поддерживает ГУР, собирая средства разными способами, включая донаты через МоноБанк, ПриватБанк и Paypal.
- Благодаря современным и инновационным дронам Magura, Украина добилась важных побед над врагом, обеспечивая безопасность и защиту своей территории.
BadStreet Boys выпустили новое видео для донатов на ГУР
Видео по мотивам песни певицы Бритни Спирс коллектив опубликовал в соцсетях.
Цель — собрать 3 млн грн для ГУР!
Все деньги пойдут именно на этот проект.
Задонатиты на дроны Magura V5 для ГУР можно несколькими способами:
МоноБанк: 4441111139857332
ПриватБанк: 4731185612029279
paypal: [email protected]
Группа BadStreet Boys: что известно
BadStreet boys — коллектив из известных украинских комиков, записывающий пародии на мировые музыкальные хиты с целью сбора донатов. В состав входят Владимир Дантес, Антон Тимошенко, Слава Кедр, Олег Свищ, Василий Байдак, Евгений Журавлев и Юрий Карагодин.
Кавер на песню Элтона Джона помог собрать 7 млн грн, четыре из которых пошли на Магуры для ГУР МОУ.
Современные и инновационные беспилотники Magura используется для разного спектра задач: от разведки и разминирования акватории до патрулирования и поражения вражеских кораблей и других объектов. Благодаря им, Украина одержала ряд важных побед над РФ в Черном море.
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