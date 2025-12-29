ГУР показало відео підриву вантажівки з окупантами у Мелітополі
ГУР показало відео підриву вантажівки з окупантами у Мелітополі

ГУРкіт у Мелітополі скосив щонайменше четверо російських окупантів та пошкодив “Урал”.

Головні тези:

  • У Мелітополі ГУР виконало диверсійну операцію, під час якої була підірвана вантажівка і пошкоджений уральський автомобіль.
  • Диверсія сталася на промзоні тимчасово окупованого Мелітополя, де російські загарбники завантажували військовий транспорт.
  • У результаті вибуху загинуло щонайменше четверо окупантів, а транспортний засіб отримав значні пошкодження.

Диверсія ГУР у Мелітополі: що відомо

Вранці 20 грудня у районі промзони тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області російські загарбники завантажували свій військовий “Урал”.

Тамтешню промзону підрозділи російських окупаційних військ використовують як склади боєприпасів та місце базування своєї військової техніки.

У момент максимальної концентрації московитів біля вантажівки пролунав вибух ― щонайменше четверо окупантів важкі “300”, їхній “Урал ― пошкоджено.

ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

