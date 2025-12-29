ГУР показало відео підриву вантажівки з окупантами у Мелітополі

ГУРкіт у Мелітополі скосив щонайменше четверо російських окупантів та пошкодив “Урал”.
Головні тези:
- У Мелітополі ГУР виконало диверсійну операцію, під час якої була підірвана вантажівка і пошкоджений уральський автомобіль.
- Диверсія сталася на промзоні тимчасово окупованого Мелітополя, де російські загарбники завантажували військовий транспорт.
- У результаті вибуху загинуло щонайменше четверо окупантів, а транспортний засіб отримав значні пошкодження.
Диверсія ГУР у Мелітополі: що відомо
Вранці 20 грудня у районі промзони тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області російські загарбники завантажували свій військовий “Урал”.
Тамтешню промзону підрозділи російських окупаційних військ використовують як склади боєприпасів та місце базування своєї військової техніки.
ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
