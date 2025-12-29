ГУР показало видео подрыва грузовика с оккупантами в Мелитополе
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ГУР показало видео подрыва грузовика с оккупантами в Мелитополе

ГУР
ГУР
Read in English
Читати українською

ГУРкит в Мелитополе скосил по меньшей мере четверо российских окупантов и повредил "Урал".

Главные тезисы

  • В Мелитополе ГУР провело диверсионную операцию, совершенный взрыв привел к гибели четырех оккупантов и повреждению военного транспорта.
  • Диверсия произошла на промзоне временно оккупированного Мелитополя, где российские захватчики загружали военный транспорт.
  • Утром 20 декабря в результате взрыва погибли оккупанты, а транспортное средство получило значительные повреждения.

Диверсия ГУР в Мелитополе: что известно

Утром 20 декабря в районе промзоны временно оккупированного Мелитополя Запорожской области российские захватчики загружали свой военный Урал.

Тамошнюю промзону подразделения русских оккупационных войск используют как склады и место базирования своей военной техники.

В момент максимальной концентрации московитов возле грузовика прогремел взрыв — по меньшей мере четверо окупантов тяжелые “300”, их “Урал” поврежден.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Диверсия под Липецком. ГУР сожгло российские истребители Су-30 и Су-27 — видео
ГУР
Су-30
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ГУР показали эксклюзивное видео спецоперации на Покровском направлении
ГУР
ГУР
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Призраки" ГУР сожгли в Крыму ряд средств ПВО оккупантов — видео
ГУР
ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?