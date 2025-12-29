ГУР показало видео подрыва грузовика с оккупантами в Мелитополе

ГУРкит в Мелитополе скосил по меньшей мере четверо российских окупантов и повредил "Урал".
Главные тезисы
- В Мелитополе ГУР провело диверсионную операцию, совершенный взрыв привел к гибели четырех оккупантов и повреждению военного транспорта.
- Диверсия произошла на промзоне временно оккупированного Мелитополя, где российские захватчики загружали военный транспорт.
- Утром 20 декабря в результате взрыва погибли оккупанты, а транспортное средство получило значительные повреждения.
Диверсия ГУР в Мелитополе: что известно
Утром 20 декабря в районе промзоны временно оккупированного Мелитополя Запорожской области российские захватчики загружали свой военный Урал.
Тамошнюю промзону подразделения русских оккупационных войск используют как склады и место базирования своей военной техники.
ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.
