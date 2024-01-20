ГУР уперше відреагувало на затоплення Україною корвета РФ типу "Тарантул"

18 січня стало відомо, що внаслідок однієї з атак українських сил біля Севастополя затонув російський корвет типу “Тарантул”. У ГУР вже виступили з коментарем з цього приводу.
Україна затопила російський корвет у Криму: що кажуть у ГУР
Що важливо розуміти, судно затопили в кінці грудня, однак про це стало відомо лише декілька днів тому.
За словами представника ГУР Андрія Юсова, насправді таких подій, про які ми зможемо дізнатись тільки згодом, — більшість.
Андрій Юсов також наголосив, що є багато подій, про які Україні відомо, і результатів спецзаходів, які не висвітлюють з міркувань безпеки.
Насамперед йдеться про те, що окремі інструменти та плани спецзаходів знаходяться в процесі реалізації.
Росія вкрала в України корвет “Тарантул”
Як повідомляють партизани з руху “АТЕШ”, знищене українськими воїнами судно раніше справді було вкрадено окупантами.
Це сталося ще у 2014 році під час окупації Росією Криму.
Солдати РФ активно використовували його у бойових цілях. Саме він і був затоплений.
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