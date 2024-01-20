ГУР уперше відреагувало на затоплення Україною корвета РФ типу "Тарантул"

18 січня стало відомо, що внаслідок однієї з атак українських сил біля Севастополя затонув російський корвет типу “Тарантул”. У ГУР вже виступили з коментарем з цього приводу.

Україна затопила російський корвет у Криму: що кажуть у ГУР

Що важливо розуміти, судно затопили в кінці грудня, однак про це стало відомо лише декілька днів тому.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, насправді таких подій, про які ми зможемо дізнатись тільки згодом, — більшість.

Якщо ми говоримо про суто технічні проблеми ворога, то він (ворог — ред.) намагається їх ретельно приховувати. І в контексті звіту для власного командування об'єктивний стан справ часто не доноситься. І звичайно ж, приховується від суспільства ну і зрозуміло — від українських спецслужб, — пояснив представник ГУР. Поширити

Андрій Юсов також наголосив, що є багато подій, про які Україні відомо, і результатів спецзаходів, які не висвітлюють з міркувань безпеки.

Насамперед йдеться про те, що окремі інструменти та плани спецзаходів знаходяться в процесі реалізації.

Оприлюднення якоїсь інформації зараз — не є доцільним, — зазначив Андрій Юсов. Поширити

Росія вкрала в України корвет “Тарантул”

Як повідомляють партизани з руху “АТЕШ”, знищене українськими воїнами судно раніше справді було вкрадено окупантами.

Це сталося ще у 2014 році під час окупації Росією Криму.

Солдати РФ активно використовували його у бойових цілях. Саме він і був затоплений.