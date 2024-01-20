ГУР уперше відреагувало на затоплення Україною корвета РФ типу "Тарантул"
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР уперше відреагувало на затоплення Україною корвета РФ типу "Тарантул"

Андрій Юсов
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

18 січня стало відомо, що внаслідок однієї з атак українських сил біля Севастополя затонув російський корвет типу “Тарантул”. У ГУР вже виступили з коментарем з цього приводу.

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Що важливо розуміти, судно затопили в кінці грудня, однак про це стало відомо лише декілька днів тому.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, насправді таких подій, про які ми зможемо дізнатись тільки згодом, — більшість.

Якщо ми говоримо про суто технічні проблеми ворога, то він (ворог — ред.) намагається їх ретельно приховувати. І в контексті звіту для власного командування об'єктивний стан справ часто не доноситься. І звичайно ж, приховується від суспільства ну і зрозуміло — від українських спецслужб, — пояснив представник ГУР.

Андрій Юсов також наголосив, що є багато подій, про які Україні відомо, і результатів спецзаходів, які не висвітлюють з міркувань безпеки.

Насамперед йдеться про те, що окремі інструменти та плани спецзаходів знаходяться в процесі реалізації.

Оприлюднення якоїсь інформації зараз — не є доцільним, — зазначив Андрій Юсов.

Росія вкрала в України корвет “Тарантул”

Як повідомляють партизани з руху “АТЕШ”, знищене українськими воїнами судно раніше справді було вкрадено окупантами.

Це сталося ще у 2014 році під час окупації Росією Криму.

Солдати РФ активно використовували його у бойових цілях. Саме він і був затоплений.

Непроста була доля судна, сподіваємося на цьому вона і закінчиться. Фото 2012 року з українського Севастополя. Севастополь чекає на звільнення від рашистів! — написали партизани й прикріпили фото.

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