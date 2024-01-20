ГУР впервые отреагировало на затопление Украиной корвета РФ типа "Тарантул"
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР впервые отреагировало на затопление Украиной корвета РФ типа "Тарантул"

Андрей Юсов
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

18 января стало известно, что в результате одной из атак украинских сил возле Севастополя затонул российский корвет типа “Тарантул”. В ГУР уже выступили с комментарием по этому поводу.

Украина затопила российский корвет в Крыму: что говорят в ГУР

Что важно понимать, судно затопили в конце декабря, однако об этом стало известно всего несколько дней назад.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, на самом деле таких событий, о которых мы сможем узнать позже, – большинство.

Если мы говорим о сугубо технических проблемах врага, то он (враг – ред.) пытается их тщательно скрывать. И в контексте отчета для собственного командования объективное положение дел зачастую не доносится. И, конечно же, скрывается от общества ну и понятно – от украинских спецслужб, – объяснил представитель ГУР.

Андрей Юсов также подчеркнул, что есть много событий, о которых Украине известно, и результатов спецмер, не освещаемых из соображений безопасности.

Прежде всего, речь идет о том, что отдельные инструменты и планы спецмероприятий находятся в процессе реализации.

Обнародование какой-то информации сейчас – не целесообразно, – отметил Андрей Юсов.

Россия украла у Украины корвет "Тарантул"

Как сообщают партизаны из движения "АТЕШ", уничтоженное украинскими воинами судно ранее действительно было украдено оккупантами.

Это произошло еще в 2014 году во время оккупации Россией Крыма.

Солдаты РФ активно использовали его в боевых целях. Именно из-за этого его пришлось уничтожить.

Непростая была судьба судна, надеемся на это она и закончится. Фото 2012 из украинского Севастополя. Севастополь ждет освобождения от рашистов! – написали партизаны и прикрепили фото.

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