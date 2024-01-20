ГУР впервые отреагировало на затопление Украиной корвета РФ типа "Тарантул"

18 января стало известно, что в результате одной из атак украинских сил возле Севастополя затонул российский корвет типа “Тарантул”. В ГУР уже выступили с комментарием по этому поводу.
Украина затопила российский корвет в Крыму: что говорят в ГУР
Что важно понимать, судно затопили в конце декабря, однако об этом стало известно всего несколько дней назад.
По словам представителя ГУР Андрея Юсова, на самом деле таких событий, о которых мы сможем узнать позже, – большинство.
Андрей Юсов также подчеркнул, что есть много событий, о которых Украине известно, и результатов спецмер, не освещаемых из соображений безопасности.
Прежде всего, речь идет о том, что отдельные инструменты и планы спецмероприятий находятся в процессе реализации.
Россия украла у Украины корвет "Тарантул"
Как сообщают партизаны из движения "АТЕШ", уничтоженное украинскими воинами судно ранее действительно было украдено оккупантами.
Это произошло еще в 2014 году во время оккупации Россией Крыма.
Солдаты РФ активно использовали его в боевых целях. Именно из-за этого его пришлось уничтожить.
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