Гурт BTS розпочав перший світовий тур після служби учасників в армії

Південнокорейський гурт BTS офіційно розпочав своє перше за чотири роки світове турне масштабним концертом у Сеулі. Подія ознаменувала повне возз'єднання колективу після проходження всіма учасниками обов'язкової військової служби та презентацію нового альбому Arirang.
Головні тези:
- Гурт BTS розпочав перший світовий тур після завершення військової служби усіма учасниками.
- Концерт у Сеулі зібрав понад 40 000 фанатів з усього світу та включав в собі хіти та треки з нового альбому Arirang.
BTS розпочали світовий тур після завершення військової служби
Попри зливу понад 40 000 фанатів з усього світу заповнили стадіон у Сеулі. Програма шоу охоплювала як класичні хіти, так і треки з нового п'ятого альбому Arirang, названого на честь народної корейської пісні.
Для багатьох шанувальників цей виступ став важливою особистою подією. Одна з відвідувачок Кім Инхі, яка лікувала онкологічне захворювання, поділилася з журналістами:
Навіть у найважчі для мене часи минулого року... це було єдине, чого я чекала. Приїхати на справжній концертний майданчик і побачити їх наживо вперше — це було надзвичайно важливо.
Усі семеро учасників гурту — РМ, Джін, Шуґа, Джей-Гоуп, Чімін, Ві та Чонґук — нещодавно завершили обов'язкову військову службу в Південній Кореї. Через травму плеча Шуґа проходив альтернативну службу в державних установах. До цього гурт підігрів інтерес фанатів безкоштовним виступом на площі Кванхвамун у березні 2026 року.
Аналітики прогнозують, що цей тур може стати одним із найприбутковіших у світі. Він охопить США, Європу, Азію та Австралію, а завершиться у березні 2027 року концертом у Манілі (Філіппіни).
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-