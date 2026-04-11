Гурт BTS розпочав перший світовий тур після служби учасників в армії

Південнокорейський гурт BTS офіційно розпочав своє перше за чотири роки світове турне масштабним концертом у Сеулі. Подія ознаменувала повне возз'єднання колективу після проходження всіма учасниками обов'язкової військової служби та презентацію нового альбому Arirang.

BTS розпочали світовий тур після завершення військової служби

Попри зливу понад 40 000 фанатів з усього світу заповнили стадіон у Сеулі. Програма шоу охоплювала як класичні хіти, так і треки з нового п'ятого альбому Arirang, названого на честь народної корейської пісні.

Нова платівка дебютувала на першому місці Billboard 200, а сингл Swim очолив чарт Hot 100.

Для багатьох шанувальників цей виступ став важливою особистою подією. Одна з відвідувачок Кім Инхі, яка лікувала онкологічне захворювання, поділилася з журналістами:

Навіть у найважчі для мене часи минулого року... це було єдине, чого я чекала. Приїхати на справжній концертний майданчик і побачити їх наживо вперше — це було надзвичайно важливо.

Усі семеро учасників гурту — РМ, Джін, Шуґа, Джей-Гоуп, Чімін, Ві та Чонґук — нещодавно завершили обов'язкову військову службу в Південній Кореї. Через травму плеча Шуґа проходив альтернативну службу в державних установах. До цього гурт підігрів інтерес фанатів безкоштовним виступом на площі Кванхвамун у березні 2026 року.

Аналітики прогнозують, що цей тур може стати одним із найприбутковіших у світі. Він охопить США, Європу, Азію та Австралію, а завершиться у березні 2027 року концертом у Манілі (Філіппіни).