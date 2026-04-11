Гурт BTS розпочав перший світовий тур після служби учасників в армії
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Гурт BTS розпочав перший світовий тур після служби учасників в армії

BTS
Джерело:  Суспільне. Культура

Південнокорейський гурт BTS офіційно розпочав своє перше за чотири роки світове турне масштабним концертом у Сеулі. Подія ознаменувала повне возз'єднання колективу після проходження всіма учасниками обов'язкової військової служби та презентацію нового альбому Arirang.

Головні тези:

  • Гурт BTS розпочав перший світовий тур після завершення військової служби усіма учасниками.
  • Концерт у Сеулі зібрав понад 40 000 фанатів з усього світу та включав в собі хіти та треки з нового альбому Arirang.

BTS розпочали світовий тур після завершення військової служби

Попри зливу понад 40 000 фанатів з усього світу заповнили стадіон у Сеулі. Програма шоу охоплювала як класичні хіти, так і треки з нового п'ятого альбому Arirang, названого на честь народної корейської пісні.

Нова платівка дебютувала на першому місці Billboard 200, а сингл Swim очолив чарт Hot 100.

Для багатьох шанувальників цей виступ став важливою особистою подією. Одна з відвідувачок Кім Инхі, яка лікувала онкологічне захворювання, поділилася з журналістами:

Навіть у найважчі для мене часи минулого року... це було єдине, чого я чекала. Приїхати на справжній концертний майданчик і побачити їх наживо вперше — це було надзвичайно важливо.

Усі семеро учасників гурту — РМ, Джін, Шуґа, Джей-Гоуп, Чімін, Ві та Чонґук — нещодавно завершили обов'язкову військову службу в Південній Кореї. Через травму плеча Шуґа проходив альтернативну службу в державних установах. До цього гурт підігрів інтерес фанатів безкоштовним виступом на площі Кванхвамун у березні 2026 року.

Аналітики прогнозують, що цей тур може стати одним із найприбутковіших у світі. Він охопить США, Європу, Азію та Австралію, а завершиться у березні 2027 року концертом у Манілі (Філіппіни).

BTS — гурт, який дебютував у 2013 році й зібрав численних прихильників по всьому світу, які називають себе Army ("армія"). У 2020 році гурт став першим K-pop-колективом, який очолив чарт Billboard Hot 100 завдяки своїй першій пісні, виконаній повністю англійською мовою — Dynamite.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Гаррі Поттер та BTS. Google назвав найпопулярніші запити за чверть століття
Google
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
16 млн переглядів за 7 годин. Кліп українки Тані Муїньо для BTS підкорює мережу
Таня Муїньо створила новий шедевр для BTS
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Тріумфальне повернення BTS — гурт дав перший концерт за 4 роки
BTS

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?