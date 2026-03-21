Тріумфальне повернення BTS — гурт дав перший концерт за 4 роки
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

BTS
Джерело:  Associated Press

Південнокорейський гурт BTS повернувся з безкоштовним концертом Comeback Live Arirang у Сеулі після чотирирічної перерви та зібрав десятки тисяч шанувальників.

Головні тези:

  • BTS відзначаються тріумфальним поверненням з першим концертом після 4-річної перерви у Сеулі.
  • Гурт презентував свій п'ятий альбом Arirang, який миттєво підкорив серця фанатів.

Тріумфальне повернення BTS: як це було

Анньйонхасейо! Ми повернулися, — сказав лідер гурту RM публіці, використовуючи корейське слово, що означає "привіт".

BTS повернувся з концертом у Сеулі після чотирьох років перерви

Концерт BTS зібрав зібрав кілька десятків тисяч людей, зокрема 22 тис фанатів, які зайняли безкоштовні місця у відведеній зоні перегляду та інших глядачів, які дивилися на екранах.

Шоу транслювалося в прямому етері на Netflix.

Повернення BTS

Годинний концерт відбувся після того, як гурт випустив свій п'ятий альбом Arirang. Він був проданий тиражем майже 4 мільйони копій за перший день, повідомила менеджмент-компанія гурту HYBE.

Гурт виконав пісні зі свого нового альбому, зокрема трек Swim, для якого зняла кліп режисерка Таню Муіньо, а також хіти, такі як Dynamite та Butter.

Усі семеро учасників гурту — RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V та Jung Kook — нещодавно завершили обов'язкову військову службу в Південній Кореї.

Цей виступ розпочинає світовий тур, що охоплює десятки шоу по Сполучених Штатах, Європі та Азії, який, за словами аналітиків, може генерувати сотні мільйонів доларів доходу щокварталу.

BTS — гурт, який дебютував у 2013 році й зібрав численних прихильників по всьому світу, які називають себе Army (перекл. — "армія"). У 2020 році гурт став першим K-pop колективом, який очолив чарт Billboard Hot 100 завдяки своїй першій пісні, виконаній повністю англійською мовою — Dynamite.

