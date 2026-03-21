Триумфальное возвращение BTS — группа дала первый концерт за 4 года

Южнокорейская группа BTS вернулась с бесплатным концертом Comeback Live Arirang в Сеуле после четырехлетнего перерыва и собрала десятки тысяч поклонников.
Главные тезисы
- Пятый альбом Arirang группы мгновенно завоевал сердца фанатов, а первый день продаж показал рекордный тираж почти в 4 миллиона копий.
Триумфальное возвращение BTS: как это было
Концерт BTS собрал несколько десятков тысяч человек, в том числе 22 тыс фанатов, занявших бесплатные места в отведенной зоне просмотра и других зрителей, смотревших на экранах.
Шоу транслировалось в прямом эфире на Netflix.
Группа исполнила песни из своего нового альбома, в частности трек Swim, для которого сняла клип режиссер Таня Муиньо, а также хиты, такие как Dynamite и Butter.
BTS IS BACK 🚨— netflix⁷ (@netflix) March 21, 2026
For the first time in almost four years and LIVE on Netflix, please welcome RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, and Jung Kook to the stage. #BTSLiveonNetflix #BTS_ARIRANG pic.twitter.com/EaHqK38pSj
Все семь участников группы — RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V и Jung Kook — недавно завершили обязательную военную службу в Южной Корее.
Это выступление начинает мировой тур, охватывающий десятки шоу по Соединенным Штатам, Европе и Азии, который, по словам аналитиков, может генерировать сотни миллионов долларов дохода ежеквартально.
BTS — группа, которая дебютировала в 2013 году и собрала многочисленных поклонников по всему миру, которые называют себя Army (перевод — «армия»). В 2020 году группа стала первым K-pop коллективом, возглавившим чарт Billboard Hot 100 благодаря своей первой песне, исполненной полностью на английском языке — Dynamite.
