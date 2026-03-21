Триумфальное возвращение BTS — группа дала первый концерт за 4 года
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Источник:  Associated Press

Южнокорейская группа BTS вернулась с бесплатным концертом Comeback Live Arirang в Сеуле после четырехлетнего перерыва и собрала десятки тысяч поклонников.

Главные тезисы

  • Группа BTS дала триумфальный концерт Comeback Live Arirang в Сеуле после четырехлетнего перерыва, собрав десятки тысяч поклонников.
  • Пятый альбом Arirang группы мгновенно завоевал сердца фанатов, а первый день продаж показал рекордный тираж почти в 4 миллиона копий.

Триумфальное возвращение BTS: как это было

Анньонхосейо! Мы вернулись, — сказал лидер группы RM публике, используя корейское слово, что означает "привет".

BTS вернулся с концертом в Сеуле после четырех лет перерыва

Концерт BTS собрал несколько десятков тысяч человек, в том числе 22 тыс фанатов, занявших бесплатные места в отведенной зоне просмотра и других зрителей, смотревших на экранах.

Шоу транслировалось в прямом эфире на Netflix.

Возврат BTS

Часовой концерт состоялся после того, как группа выпустила свой пятый альбом Arirang. Он был продан тиражом почти в 4 миллиона копий за первый день, сообщила менеджмент-компания группы HYBE.

Группа исполнила песни из своего нового альбома, в частности трек Swim, для которого сняла клип режиссер Таня Муиньо, а также хиты, такие как Dynamite и Butter.

Все семь участников группы — RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V и Jung Kook — недавно завершили обязательную военную службу в Южной Корее.

Это выступление начинает мировой тур, охватывающий десятки шоу по Соединенным Штатам, Европе и Азии, который, по словам аналитиков, может генерировать сотни миллионов долларов дохода ежеквартально.

BTS — группа, которая дебютировала в 2013 году и собрала многочисленных поклонников по всему миру, которые называют себя Army (перевод — «армия»). В 2020 году группа стала первым K-pop коллективом, возглавившим чарт Billboard Hot 100 благодаря своей первой песне, исполненной полностью на английском языке — Dynamite.

