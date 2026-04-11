Группа BTS начала первый мировой тур после службы участников в армии
Группа BTS начала первый мировой тур после службы участников в армии

Южнокорейская группа BTS официально начала свое первое за четыре года мировое турне масштабным концертом в Сеуле. Событие ознаменовало полное воссоединение коллектива после прохождения всеми участниками обязательной военной службы и презентации нового альбома Arirang.

  • Группа BTS начала первое за четыре года мировое турне с концерта в Сеуле после завершения обязательной военной службы всеми участниками.
  • Более 40 000 фанатов со всего мира собрались на концерте, где звучали хиты и треки из нового альбома Arirang.

BTS начали мировой тур после завершения военной службы

Несмотря на ливень, более 40 000 фанатов со всего мира заполнили стадион в Сеуле. Программа шоу охватывала как классические хиты, так и треки нового пятого альбома Arirang, названного в честь народной корейской песни.

Новая пластинка дебютировала на первом месте Billboard 200, а сингл Swim возглавил чарт Hot 100.

Для многих поклонников это выступление стало важным личным событием. Одна из посетительниц Ким Инхи, лечившая онкологическое заболевание, поделилась с журналистами:

Даже в самые тяжелые для меня времена в прошлом году... это было единственное, чего я ждала. Приехать на настоящую концертную площадку и увидеть их вживую впервые — это было очень важно.

Все семеро участников группы — РМ, Джин, Шуга, Джей-Гоуп, Чимин, Ви и Чонгук — недавно завершили обязательную военную службу в Южной Корее. Из-за травмы плеча Шуга проходил альтернативную службу в государственных учреждениях. До этого группа подогрела интерес фанатов бесплатным выступлением на площади Кванхвамун в марте 2026 года.

Аналитики прогнозируют, что этот тур может стать одним из самых прибыльных в мире. Он охватит США, Европу, Азию и Австралию, а завершится в марте 2027 концертом в Маниле (Филиппины).

BTS — группа, которая дебютировала в 2013 году и собрала многочисленных поклонников по всему миру, которые называют себя Army ("армия"). В 2020 году группа стала первым K-pop-коллективом, возглавившим чарт Billboard Hot 100 благодаря своей первой песне, исполненной полностью на английском языке — Dynamite.

