Гурт Latexfauna представив саундтрек до історично-пригодницького фільму "Троє" — відео

Гурт Latexfauna представив трек Bureviy, який став саундтреком до українського пригодницького фільму «Троє» Івана Кравчишина.

Гурт Latexfauna представив саундтрек “Буревій” до фільму “Троє”

Пісня Bureviy з’явилася під враженнями від вестерн-гри. Її герой — вершник з норовливим характером, який усвідомлено обирає небезпечний шлях, що закінчується трагічно. Композиція відображає дух зірвиголовства й зв’язку людини з конем, каже фронтмен гурту Дмитро Зезюлін.

Разом із треком гурт випустив муд-відео. У ньому поєднуються кадри з фільму і живе виконання пісні, зняте на студії Latexfauna. Серед локацій у відео — Старокостянтинів, Лиса Гора й палац у Самчиках.

«Троє» — це історія трьох чоловіків, які кинули виклик більшовикам під час війни за незалежність України 1917-1921 років.

За сюжетом, двоє махновців нападають на червоноармійський конвой і беруть у полон командира панцирника. Після цього герої, які спершу були ворогами, стають побратимами. Поширити

Головні ролі у фільмі виконали Євген Поднебесний, Роман Ясіновський («Довбуш», «Кіборги») і Артемій Єгоров («Потяг у 31 грудня»). Головну жіночу роль втілила Аліна Коваленко («Потяг у 31 грудня», «Захар Беркут»).

У стрічці використали понад 30 коней і 10 повозок, історичну зброю надала Одеська кіностудія.

Перший показ «Троє» відбувся на фестивалі глядацького кіно Миколайчук Open у Чернівцях. У прокат фільм вийде 21 серпня, напередодні Дня Незалежності.