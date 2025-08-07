Группа Latexfauna представила саундтрек к историко-приключенческому фильму "Трое" — видео

Группа Latexfauna представила трек Bureviy, который стал саундтреком к украинскому приключенческому фильму «Трое» Ивану Кравчишину.

Песня Bureviy появилась под впечатлениями от вестерн-игры. Ее герой — всадник с своенравным характером, осознанно выбирающий опасный путь, заканчивающийся трагически. Композиция отражает дух сорвиголовства и связи человека с конем, говорит фронтмен группы Дмитрий Зезюлин.

Вместе с треком группа выпустила муд-видео. В нем совмещаются кадры из фильма и живое исполнение песни, снятое на студии Latexfauna. Среди локаций в видео — Староконстантинов, Лысая Гора и дворец в Самчиках.

«Трое» — это история трех мужчин, бросивших вызов большевикам во время войны за независимость Украины 1917-1921 годов.

По сюжету двое махновцев нападают на красноармейский конвой и пленяют командира панцирника. После этого герои, которые сначала были врагами, становятся собратьями.

Главные роли в фильме исполнили Евгений Поднебесный, Роман Ясиновский (Довбуш, Киборги) и Артемий Егоров (Поезд в 31 декабря). Главную женскую роль воплотила Алина Коваленко (Поезд в 31 декабря, Захар Беркут).

В ленте использовали более 30 лошадей и 10 повозок, историческое оружие предоставила Одесская киностудия.

Первый показ «Трое» прошел на фестивале зрительского кино Миколайчук Open в Черновцах. В прокат фильм выйдет 21 августа, в канун Дня Независимости.