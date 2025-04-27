"Habemus Papam!". Коли та як обиратимуть нового Папу Римського

Хто стане новим Папою Римським після смерті Франциска — питання, яке наразі хвилює мільйони людей у різних куточках світу. Однак відповіді на нього поки ніхто не знає. Відомо, що доленосний вибір у Ватикані будуть робити між 6 і 12 травня.

Коли та як обиратимуть нового Папу Римського

Незабаром у Ватикані відбудеться конклав — непублічне зібрання кардиналів для виборів нового Папи. Це станеться у Сікстинській капелі.

Загалом його учасниками стануть 135 кардиналів віком до 80 років.

Що важливо розуміти, що серед них буде й українець Микола Бичок, який є єпископом Мельбурнської єпархії УГКЦ в Австралії.

Після вигуку “Extra omnes!” (Всі геть!) двері капели зачиняють, і всередині залишаються тільки кардинали-виборці. Коли відбувається голосування — заборонені будь-які розмови зі сторонніми, використання телефонів тощо.

На картках кардинали повинні написати латиною: “Я обираю Верховним Понтифіком” та вказати ім’я кандидата.

На фото — кардинали перед початком конклаву в березні 2013 року

Варто також зазначити, що після кожного туру голосування картки спалюються. Якщо Папу не оберуть, до бюлетенів додають спеціальну суміш, щоб з димоходу Сікстинської капели піднявся чорний дим.

Ні для кого не секрет, що білий дим означає, що Папу обрано.