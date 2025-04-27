"Habemus Papam!". Коли та як обиратимуть нового Папу Римського
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"Habemus Papam!". Коли та як обиратимуть нового Папу Римського

Коли та як обиратимуть нового Папу Римського
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Джерело:  online.ua

Хто стане новим Папою Римським після смерті Франциска — питання, яке наразі хвилює мільйони людей у різних куточках світу. Однак відповіді на нього поки ніхто не знає. Відомо, що доленосний вибір у Ватикані будуть робити між 6 і 12 травня.

Головні тези:

  • Право голосу матиме українець Микола Бичок, який є єпископом Мельбурнської єпархії УГКЦ в Австралії.
  • Якщо Папу не оберуть, до бюлетенів додають спеціальну суміш, щоб з димоходу Сікстинської капели піднявся чорний дим. 

Коли та як обиратимуть нового Папу Римського

Незабаром у Ватикані відбудеться конклав — непублічне зібрання кардиналів для виборів нового Папи. Це станеться у Сікстинській капелі.

Загалом його учасниками стануть 135 кардиналів віком до 80 років.

Що важливо розуміти, що серед них буде й українець Микола Бичок, який є єпископом Мельбурнської єпархії УГКЦ в Австралії.

Після вигуку “Extra omnes!” (Всі геть!) двері капели зачиняють, і всередині залишаються тільки кардинали-виборці. Коли відбувається голосування — заборонені будь-які розмови зі сторонніми, використання телефонів тощо.

На картках кардинали повинні написати латиною: “Я обираю Верховним Понтифіком” та вказати ім’я кандидата.

На фото — кардинали перед початком конклаву в березні 2013 року

Варто також зазначити, що після кожного туру голосування картки спалюються. Якщо Папу не оберуть, до бюлетенів додають спеціальну суміш, щоб з димоходу Сікстинської капели піднявся чорний дим.

Ні для кого не секрет, що білий дим означає, що Папу обрано.

Для того, аби це сталося, йому необхідно набрати дві третини голосів. Після цього урочисто оголосять “Habemus Papam!” — “У нас є Папа!”.

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