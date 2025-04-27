"Habemus Papam!". Когда и как будут выбирать нового Папу Римского
Категория
Мир
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"Habemus Papam!". Когда и как будут выбирать нового Папу Римского

Когда и как будут выбирать нового Папу Римского
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Источник:  online.ua

Кто станет новым Папой Римским после смерти Франциска — вопрос, который волнует сейчас миллионы людей в разных уголках мира. Однако ответа на него пока никто не знает. Известно, что судьбоносный выбор в Ватикане будут делать между 6 и 12 мая.

Главные тезисы

  • Право голоса будет иметь украинец Николай Бычок, епископ Мельбурнской епархии УГКЦ в Австралии.
  • Если Папу не выберут, в бюллетени добавляют специальную смесь, чтобы с дымохода Сикстинской капеллы поднялся черный дым.

Когда и как будут выбирать нового Папу Римского

В скором времени в Ватикане состоится конклав — непубличное собрание кардиналов для выборов нового Папы. Это произойдет в Сикстинской капелле.

В общей сложности его участниками станут 135 кардиналов в возрасте до 80 лет.

Что важно понимать, что среди них будет и украинец Николай Бычок, епископ Мельбурнской епархии УГКЦ в Австралии.

После возгласа “Extra omnes!” (Все вон!) двери капеллы закрывают, и внутри остаются только кардиналы-избиратели.

На карточках кардиналы должны написать на латыни: "Я выбираю Верховным Понтификом" и указать имя кандидата.

На фото — кардиналы перед началом конклава в марте 2013 года.

Следует также отметить, что после каждого тура голосования карты сжигаются. Если Папу не выберут, в бюллетени добавляют специальную смесь, чтобы с дымохода Сикстинской капеллы поднялся черный дым.

Ни для кого не секрет, что белый дым означает, что Папа избран.

Для того чтобы это произошло, ему необходимо набрать две трети голосов. После этого торжественно объявят "Habemus Papam!" — "У нас есть Папа!".

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