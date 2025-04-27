"Habemus Papam!". Когда и как будут выбирать нового Папу Римского

Кто станет новым Папой Римским после смерти Франциска — вопрос, который волнует сейчас миллионы людей в разных уголках мира. Однако ответа на него пока никто не знает. Известно, что судьбоносный выбор в Ватикане будут делать между 6 и 12 мая.

Когда и как будут выбирать нового Папу Римского

В скором времени в Ватикане состоится конклав — непубличное собрание кардиналов для выборов нового Папы. Это произойдет в Сикстинской капелле.

В общей сложности его участниками станут 135 кардиналов в возрасте до 80 лет.

Что важно понимать, что среди них будет и украинец Николай Бычок, епископ Мельбурнской епархии УГКЦ в Австралии.

После возгласа “Extra omnes!” (Все вон!) двери капеллы закрывают, и внутри остаются только кардиналы-избиратели.

На карточках кардиналы должны написать на латыни: "Я выбираю Верховным Понтификом" и указать имя кандидата.

На фото — кардиналы перед началом конклава в марте 2013 года.

Следует также отметить, что после каждого тура голосования карты сжигаются. Если Папу не выберут, в бюллетени добавляют специальную смесь, чтобы с дымохода Сикстинской капеллы поднялся черный дым.

Ни для кого не секрет, что белый дым означает, что Папа избран.