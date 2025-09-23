HBO Max виходить на ринок України — які ціни

Стримінговий сервіс HBO Max офіційного оголосив про намір з'явиться на українському ринку. Станом на сьогодні його офіційний сайт уже отримав українську локалізацію з підписом "Вже скоро".
Головні тези:
- HBO Max запустять з двома планами.
- Наразі дата старту не розкривається.
Що відомо про плани HBO Max
Згідно з останніми даними, в Україні HBO Max запустять з двома планами.
Перший — це "Стандарт", що коштує 7,99 євро/місяць (близько 390 гривень — ред) та дасть можливість українським глядачам насолоджуватися шоу та фільми на двох пристроях одночасно у роздільній здатності Full HD.
Ба більше, можна здійснити до 30 завантажень.
Другий план — це "Преміум". Його вартість трохи вища — 9,99 євро/місяць (близько 490 грн — ред.).
Найцікавішим є те, що він матиме підтримку до чотирьох пристроїв одночасно (2 для спорту), запропонує якість 4K UHD та Dolby Atmos за наявності, а також завантаження до 100 епізодів.
Варто зазначити, що станом на сьогодні відсутні дані про те, коли саме HBO Max почне працювати в Україні.
