HBO Max виходить на ринок України — які ціни

Стримінговий сервіс HBO Max офіційного оголосив про намір з'явиться на українському ринку. Станом на сьогодні його офіційний сайт уже отримав українську локалізацію з підписом "Вже скоро".

Що відомо про плани HBO Max

Згідно з останніми даними, в Україні HBO Max запустять з двома планами.

Перший — це "Стандарт", що коштує 7,99 євро/місяць (близько 390 гривень — ред) та дасть можливість українським глядачам насолоджуватися шоу та фільми на двох пристроях одночасно у роздільній здатності Full HD.

Ба більше, можна здійснити до 30 завантажень.

Фото: скриншот

Другий план — це "Преміум". Його вартість трохи вища — 9,99 євро/місяць (близько 490 грн — ред.).

Найцікавішим є те, що він матиме підтримку до чотирьох пристроїв одночасно (2 для спорту), запропонує якість 4K UHD та Dolby Atmos за наявності, а також завантаження до 100 епізодів.

Додатково користувачі зможуть додати спортивний контент до будь-якого плану, який відкриє канали Eurosport 1 та Eurosport 2. Поширити

Варто зазначити, що станом на сьогодні відсутні дані про те, коли саме HBO Max почне працювати в Україні.