HBO Max выходит на рынок Украины — какие цены

Стриминговый сервис HBO Max официально объявил о намерении появиться на украинском рынке. На сегодняшний день его официальный сайт уже получил украинскую локализацию с подписью "Уже скоро".
Главные тезисы
- HBO Max запустят с двумя планами.
- Сейчас дата старта не раскрывается.
Что известно о планах HBO Max
Согласно последним данным, в Украине HBO Max запустят с двумя планами.
Первый — это "Стандарт", который стоит 7,99 евро/месяц (около 390 гривен — ред.) и даст возможность украинским зрителям наслаждаться шоу и фильмы на двух устройствах одновременно в разрешении Full HD.
Более того, можно осуществить до 30 загрузок.
Второй план — это "Премиум". Его стоимость немного выше — 9,99 евро/месяц (около 490 грн — ред.).
Самое интересное, что он будет поддерживать до четырех устройств одновременно (2 для спорта), предложит качество 4K UHD и Dolby Atmos при наличии, а также загрузку до 100 эпизодов.
Стоит отметить, что пока отсутствуют данные о том, когда именно HBO Max начнет работать в Украине.
