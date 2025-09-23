HBO Max выходит на рынок Украины — какие цены
Категория
Культура
Дата публикации

HBO Max выходит на рынок Украины — какие цены

Что известно о планах HBO Max
Читати українською
Источник:  online.ua

Стриминговый сервис HBO Max официально объявил о намерении появиться на украинском рынке. На сегодняшний день его официальный сайт уже получил украинскую локализацию с подписью "Уже скоро".

Главные тезисы

  • HBO Max запустят с двумя планами.
  • Сейчас дата старта не раскрывается.

Что известно о планах HBO Max

Согласно последним данным, в Украине HBO Max запустят с двумя планами.

Первый — это "Стандарт", который стоит 7,99 евро/месяц (около 390 гривен — ред.) и даст возможность украинским зрителям наслаждаться шоу и фильмы на двух устройствах одновременно в разрешении Full HD.

Более того, можно осуществить до 30 загрузок.

Фото: скриншот

Второй план — это "Премиум". Его стоимость немного выше — 9,99 евро/месяц (около 490 грн — ред.).

Самое интересное, что он будет поддерживать до четырех устройств одновременно (2 для спорта), предложит качество 4K UHD и Dolby Atmos при наличии, а также загрузку до 100 эпизодов.

Дополнительно пользователи смогут добавить спортивный контент в любой план, который откроет каналы Eurosport 1 и Eurosport 2.

Стоит отметить, что пока отсутствуют данные о том, когда именно HBO Max начнет работать в Украине.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Симпсоны" и не только. 4 культовых анимационных сериала получат продолжение
Симпсоны
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Самые интересные сериалы сентября 2025 года — трейлеры уже в сети
Самые интересные сериалы сентября 2025 года — трейлеры уже в сети
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Известная голливудская пара завершила отношения после помолвки
Добрев и Уайт больше не вместе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?