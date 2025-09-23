HBO Max выходит на рынок Украины — какие цены

Стриминговый сервис HBO Max официально объявил о намерении появиться на украинском рынке. На сегодняшний день его официальный сайт уже получил украинскую локализацию с подписью "Уже скоро".

Что известно о планах HBO Max

Согласно последним данным, в Украине HBO Max запустят с двумя планами.

Первый — это "Стандарт", который стоит 7,99 евро/месяц (около 390 гривен — ред.) и даст возможность украинским зрителям наслаждаться шоу и фильмы на двух устройствах одновременно в разрешении Full HD.

Более того, можно осуществить до 30 загрузок.

Фото: скриншот

Второй план — это "Премиум". Его стоимость немного выше — 9,99 евро/месяц (около 490 грн — ред.).

Самое интересное, что он будет поддерживать до четырех устройств одновременно (2 для спорта), предложит качество 4K UHD и Dolby Atmos при наличии, а также загрузку до 100 эпизодов.

Дополнительно пользователи смогут добавить спортивный контент в любой план, который откроет каналы Eurosport 1 и Eurosport 2. Поделиться

Стоит отметить, что пока отсутствуют данные о том, когда именно HBO Max начнет работать в Украине.