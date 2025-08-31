Самые интересные сериалы сентября 2025 года — трейлеры уже в сети

Осень 2025 года порадует украинских зрителей множеством сериалов на любой вкус. Однако команда Online.UA традиционно отобрала для вас тройку лучших, которые поразят не только сюжетом, но и актерской игрой.
Главные тезисы
- Триллер "Бункер миллиардеров" осмысливает приближение Третьей мировой войны.
- Сериал "Девушка" расскажет о вмешательстве в чужую жизнь, а также его последствиях.
- Новинка "Задание" порадует тех, кто любит наблюдать за работой ФБР.
Задание
Эта поразительная история расскажет о Томе — агенте ФБР.
Именно он руководит оперативной группой, которая попытается остановить серию ограблений наркопритонов в рабочем пригороде Филадельфии.
Первый сезон — это 7 эпизодов, которые будут выходить по одному разу в неделю. Премьера — 7 сентября.
Главная роль досталась непревзойденному Марку Руффало ("Вечное сияние чистого разума", "Зодиак", "Бедняжные создания", "Микки-17").
Девушка
Первый сезон нового сериала расскажет о женщине по имени Лора — ее сыграла Робин Райт ("Форрест Гамп", "Чудо-женщина", сериал "Карточный дом").
Прекрасная и спокойная жизнь главной героини рушится, когда у ее сына появляется новая девушка.
По убеждению матери, любимая сына очень подозрительная. Пытаясь защитить самого родного человека, Лора быстро выходит за пределы дозволенного.
Премьера — 10 сентября. Не пропустите.
Бункер миллиардеров
Сразу стоит обратить внимание на то, что эта новинка от создателей "Бумажного дома".
Мир все ближе к Третьей мировой войне, старые правила больше не работают.
Группа миллиардеров пытаются спастись от катастрофы в роскошном бункере.
Однако там невозможно скрыть старую рознь и новые манипуляции.
Придется немного подождать, ведь премьера — 19 сентября.
