Самые интересные сериалы сентября 2025 года — трейлеры уже в сети

Осень 2025 года порадует украинских зрителей множеством сериалов на любой вкус. Однако команда Online.UA традиционно отобрала для вас тройку лучших, которые поразят не только сюжетом, но и актерской игрой.

Задание

Эта поразительная история расскажет о Томе — агенте ФБР.

Именно он руководит оперативной группой, которая попытается остановить серию ограблений наркопритонов в рабочем пригороде Филадельфии.

Первый сезон — это 7 эпизодов, которые будут выходить по одному разу в неделю. Премьера — 7 сентября.

Главная роль досталась непревзойденному Марку Руффало ("Вечное сияние чистого разума", "Зодиак", "Бедняжные создания", "Микки-17").

Девушка

Первый сезон нового сериала расскажет о женщине по имени Лора — ее сыграла Робин Райт ("Форрест Гамп", "Чудо-женщина", сериал "Карточный дом").

Прекрасная и спокойная жизнь главной героини рушится, когда у ее сына появляется новая девушка.

По убеждению матери, любимая сына очень подозрительная. Пытаясь защитить самого родного человека, Лора быстро выходит за пределы дозволенного.

Премьера — 10 сентября. Не пропустите.

Бункер миллиардеров

Сразу стоит обратить внимание на то, что эта новинка от создателей "Бумажного дома".

Мир все ближе к Третьей мировой войне, старые правила больше не работают.

Группа миллиардеров пытаются спастись от катастрофы в роскошном бункере.

Однако там невозможно скрыть старую рознь и новые манипуляции.

Придется немного подождать, ведь премьера — 19 сентября.