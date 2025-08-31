Найцікавіші серіали вересня 2025 — трейлери уже в мережі

Осінь 2025 року потішить українських глядачів великою кількістю серіалів на будь-який смак. Однак команда Online.UA традиційно відібрала для вас трійку найкращих, які вразять не лише сюжетом, а й акторською грою.

Завдання

Ця вражаюча історія розповість про Тома — агента ФБР.

Саме він керує оперативною групою, яка спробує зупинити серію пограбувань наркопритонів у робочому передмісті Філадельфії.

Перший сезон — це 7 епізодів, які виходитимуть по одному раз на тиждень. Прем'єра — 7 вересня.

Головна роль дісталася неперевершеному Марку Руффало ("Вічне сяйво чистого розуму", "Зодіак", "Бідолашні створіння", "Міккі-17").

Дівчина

Перший сезон нового серіалу розповість про жінку на ім'я Лора — її зіграла Робін Райт ("Форрест Ґамп", "Диво-жінка", серіал "Картковий будинок").

Чудове й спокійне життя головної героїні руйнується, коли у її сина з'являється нова дівчина.

На переконання матері, кохана сина є дуже підозрілою. Намагаючись захистити найдорожчу людину, Лора швидко виходить за межі дозволеного.

Прем'єра — 10 вересня. Не пропустіть.

Бункер мільярдерів

Одразу варто звернути увагу на те, що ця новинка від творців "Паперового будинку".

Світ дедалі ближче до Третьої світової війни, старі правила більше не працюють.

Група мільярдерів намагаються врятуватися від катастрофи в розкішному бункері.

Однак там неможливо приховати стару ворожнечу й нові маніпуляції.

Доведеться трішки зачекати, адже прем'єра — 19 вересня.