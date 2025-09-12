HBO обіцяє продовження "Великої маленької брехні"

Американський кабельний телевізійний канал HBO врешті-решт вирішив запустити виробництво третього сезону драматичного серіалу "Велика маленька брехня" ("Big Little Lies").
Головні тези:
- Ніколь Кідман уже давно натякала, що на продовження можна розраховувати.
- Серіал уперше вийшов у 2017 році і отримав схвальні оцінки від критиків.
"Велика маленька брехня" отримає продовження
Як вдалося дізнатися журналістам, над сценарієм першої серії працюватиме співавторка "Містер і місіс Сміт" Франческа Слоун.
Саме вона уже потрапила до списку виконавчих продюсерів разом із Девідом Е. Келлі, Ніколь Кідман та Різ Візерспун.
Що важливо розуміти, чутки про третю частину "Великої маленької брехні" ходили мережею доволі довго.
Ніколь Кідман вперше заговорила про продовження серіалу ще 2 роки тому, однак тривалий час офіційний підтверджень не було.
Глядачі були вражені, коло в другому сезоні до акторського касту приєдналися Меріл Стріп, Зої Кравіц та Адам Скотт.
