HBO обещает продолжение "Большой маленькой лжи"

"Большая маленькая ложь" получит продолжение

Как удалось узнать журналистам, над сценарием первой серии будет работать соавтор "Мистер и миссис Смит" Франческа Слоун.

Именно она уже попала в список исполнительных продюсеров вместе с Дэвидом Э. Келли, Николь Кидман и Риз Уизерспун.

Что важно понимать, слухи о третьей части "Большой маленькой лжи" ходили по сети довольно долго.

Николь Кидман впервые заговорила о продлении сериала еще 2 года назад, однако длительное время официального подтверждения не было.

Сериал впервые вышел в 2017 году и сразу получил признание критиков. Проект получил несколько премий "Эмми", в том числе за лучший минисериал, лучшую актрису (Николь Кидман), лучшую актрису второго плана (Лора Дерн) и лучшего актера второго плана (Александр Скарсгард).