HBO обещает продолжение "Большой маленькой лжи"

Американский кабельный телевизионный канал HBO в конце концов решил запустить производство третьего сезона драматического сериала "Большая маленькая ложь" ("Big Little Lies").
Главные тезисы
- Николь Кидман уже давно намекала, что на продолжение можно рассчитывать.
- Сериал впервые вышел в 2017 году и получил положительные оценки от критиков.
"Большая маленькая ложь" получит продолжение
Как удалось узнать журналистам, над сценарием первой серии будет работать соавтор "Мистер и миссис Смит" Франческа Слоун.
Именно она уже попала в список исполнительных продюсеров вместе с Дэвидом Э. Келли, Николь Кидман и Риз Уизерспун.
Что важно понимать, слухи о третьей части "Большой маленькой лжи" ходили по сети довольно долго.
Николь Кидман впервые заговорила о продлении сериала еще 2 года назад, однако длительное время официального подтверждения не было.
Зрители были поражены, что во втором сезоне к актерскому касту присоединились Мерил Стрип, Зои Кравиц и Адам Скотт.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-