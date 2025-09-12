HBO обещает продолжение "Большой маленькой лжи"
Категория
Культура
Дата публикации

HBO обещает продолжение "Большой маленькой лжи"

"Большая маленькая ложь" получит продолжение
Читати українською
Источник:  Variety

Американский кабельный телевизионный канал HBO в конце концов решил запустить производство третьего сезона драматического сериала "Большая маленькая ложь" ("Big Little Lies").

Главные тезисы

  • Николь Кидман уже давно намекала, что на продолжение можно рассчитывать.
  • Сериал впервые вышел в 2017 году и получил положительные оценки от критиков.

"Большая маленькая ложь" получит продолжение

Как удалось узнать журналистам, над сценарием первой серии будет работать соавтор "Мистер и миссис Смит" Франческа Слоун.

Именно она уже попала в список исполнительных продюсеров вместе с Дэвидом Э. Келли, Николь Кидман и Риз Уизерспун.

Что важно понимать, слухи о третьей части "Большой маленькой лжи" ходили по сети довольно долго.

Николь Кидман впервые заговорила о продлении сериала еще 2 года назад, однако длительное время официального подтверждения не было.

Сериал впервые вышел в 2017 году и сразу получил признание критиков. Проект получил несколько премий "Эмми", в том числе за лучший минисериал, лучшую актрису (Николь Кидман), лучшую актрису второго плана (Лора Дерн) и лучшего актера второго плана (Александр Скарсгард).

Зрители были поражены, что во втором сезоне к актерскому касту присоединились Мерил Стрип, Зои Кравиц и Адам Скотт.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Анджелина Джоли тайно встречается с иконой Голливуда
Анджелина Джоли и Джонни Депп тайно встречаются
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
СМИ заговорили о разводе самой красивой пары Голливуда
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли близки к разрыву?
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Том Круз хочет сделать предложение главной красавице Голливуда
Круз действительно влюблен в свою новую избранницу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?