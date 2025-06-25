Heart Award. Що відомо про новий тріумф Еліни Світоліної
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Heart Award. Що відомо про новий тріумф Еліни Світоліної

Еліна Світоліна продовжує прославляти Україну
Джерело:  online.ua

Перша ракетка України Еліна Світоліна отримала престижну нагороду "Heart Award". Що важливо розуміти, її отримують тенісистки, які з честю представляли свою країну, продемонстрували виняткову мужність на корті та видатну відданість команді під час виступу на Кубку Біллі Джин Кінг.

Головні тези:

  • Еліна отримала 33% голосів, обійшовши своїх конкуренток.
  • Грошову винагороду Еліна вирішила передати у свій фонд "Svitolina Foundation".

Еліна Світоліна продовжує прославляти Україну

Варто звернути увагу на те, що українська тенісистка отримала 33% голосів уболівальників.

Ба більше, вона змогла обійти Бернарду Перу (США, 27%), Сонай Картал (Велика Британія, 20%), Вікторію Мбоко (Канада, 13%) та Єну Шибахару (Японія, 7%).

Світоліна вперше отримала цю нагороду. Раніше з українок її здобували Катерина Бондаренко (2016 р.) та Ангеліна Калініна (2023 р.).

Що важливо розуміти, кілька місяців тому Еліна здобула перемоги у двох іграх проти суперниць із Польщі та Швейцарії.

Саме це дало можливість збірній України вперше в історії вийти у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг.

Окрім того, наголошується, що грошову винагороду у розмірі трьох тисяч доларів перша ракетка України вирішила передати у свій фонд Svitolina Foundation, який підтримує українських молодих тенісистів.

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