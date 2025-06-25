Heart Award. Що відомо про новий тріумф Еліни Світоліної

Перша ракетка України Еліна Світоліна отримала престижну нагороду "Heart Award". Що важливо розуміти, її отримують тенісистки, які з честю представляли свою країну, продемонстрували виняткову мужність на корті та видатну відданість команді під час виступу на Кубку Біллі Джин Кінг.

Еліна Світоліна продовжує прославляти Україну

Варто звернути увагу на те, що українська тенісистка отримала 33% голосів уболівальників.

Ба більше, вона змогла обійти Бернарду Перу (США, 27%), Сонай Картал (Велика Британія, 20%), Вікторію Мбоко (Канада, 13%) та Єну Шибахару (Японія, 7%).

Світоліна вперше отримала цю нагороду. Раніше з українок її здобували Катерина Бондаренко (2016 р.) та Ангеліна Калініна (2023 р.).

Що важливо розуміти, кілька місяців тому Еліна здобула перемоги у двох іграх проти суперниць із Польщі та Швейцарії.

Саме це дало можливість збірній України вперше в історії вийти у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг.

Окрім того, наголошується, що грошову винагороду у розмірі трьох тисяч доларів перша ракетка України вирішила передати у свій фонд Svitolina Foundation, який підтримує українських молодих тенісистів. Поширити