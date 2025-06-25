Heart Award. Что известно о новом триумфе Элины Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила престижную награду "Heart Award". Что важно понимать, ее получают теннисистки, с честью представлявшие свою страну, которые продемонстрировали исключительное мужество на корте и выдающуюся преданность команде во время выступления на Кубке Билли Джин Кинг.

Элина Свитолина продолжает прославлять Украину

Стоит обратить внимание на то, что украинская теннисистка получила 33% голосов болельщиков.

Более того, она смогла обойти Бернарду Перу (США, 27%), Сонай Картал (Великобритания, 20%), Викторию Мбоко (Канада, 13%) и Ену Шибахару (Япония, 7%).

Свитолина впервые получила эту награду. Ранее из украинок ее получали Екатерина Бондаренко (2016 г.) и Ангелина Калинина (2023 г.).

Что важно понимать, несколько месяцев назад Элина одержала победу в двух играх против соперниц из Польши и Швейцарии.

Именно это позволило сборной Украины впервые в истории выйти в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг.

Кроме того, указано, что денежное вознаграждение в размере трех тысяч долларов первая ракетка Украины решила передать в свой фонд Svitolina Foundation, поддерживающий украинских молодых теннисистов. Поделиться