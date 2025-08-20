Hollow Home. Українська гра про облогу Маріуполя номінована на Gamescom Award
Hollow Home. Українська гра про облогу Маріуполя номінована на Gamescom Award

Джерело:  Українська правда

У список номінантів Gamescom Award у категорії за найбільший вплив потрапила українська ізометрична наративна RPG про облогу Маріуполя Hollow Home від київської студії Twigames Inc.

  • Українська гра Hollow Home про облогу Маріуполя номінована на Gamescom Award у категорії за найбільший вплив.
  • Гравцям пропонується досліджувати місто, знайомитися з його жителями та допомагати в умовах війни, де рішення стають все складнішими.

Українська гра про облогу Маріуполя номінована на Gamescom Award

Проголосувати за неї можна на офіційному сайті Gamescom.

Гра розповідає про російське вторгнення в Україну очима 14-річного підлітка Максима. Події розпочинаються 23 лютого 2022 року — в останні 24 години дитинства головного героя.

Вже 24 лютого Макс прокидається під звуки вибухів. Хлопцю доведеться виживати у новій реальності допоки російські війська знищують його місто. Ігролад Hollow Home спирається на діалоги та розгалужені квестові лінії, аби розповісти історію міста, що поступово згасає.

У грі відсутня будь-яка бойова система та немає реального насильства. Натомість у центрі знаходяться наслідки війни. Гравцям належить досліджувати місто, знайомитися з його жителями та намагатися допомогти. Однак з кожним днем часу рішення ставатимуть важчими.

Серед інших номінантів у категорії є Cairn, Forever Skies, Monowave та Tiny Bookshop. Також у межах Gamescom Award проходять голосування у таких категоріях як найкраща візуальна складова, найкраще аудіо, найкращий геймплей, найбільш розважальна гра, найепічніша гра, наймиліша гра, найкраща гра Microsoft, PlayStation, Nintendo та ПК, а також найкраща мобільна гра.

