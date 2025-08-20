Hollow Home. Українська гра про облогу Маріуполя номінована на Gamescom Award

У список номінантів Gamescom Award у категорії за найбільший вплив потрапила українська ізометрична наративна RPG про облогу Маріуполя Hollow Home від київської студії Twigames Inc.
Головні тези:
- Українська гра Hollow Home про облогу Маріуполя номінована на Gamescom Award у категорії за найбільший вплив.
- Гравцям пропонується досліджувати місто, знайомитися з його жителями та допомагати в умовах війни, де рішення стають все складнішими.
Українська гра про облогу Маріуполя номінована на Gamescom Award
Проголосувати за неї можна на офіційному сайті Gamescom.
Гра розповідає про російське вторгнення в Україну очима 14-річного підлітка Максима. Події розпочинаються 23 лютого 2022 року — в останні 24 години дитинства головного героя.
Вже 24 лютого Макс прокидається під звуки вибухів. Хлопцю доведеться виживати у новій реальності допоки російські війська знищують його місто. Ігролад Hollow Home спирається на діалоги та розгалужені квестові лінії, аби розповісти історію міста, що поступово згасає.
Серед інших номінантів у категорії є Cairn, Forever Skies, Monowave та Tiny Bookshop. Також у межах Gamescom Award проходять голосування у таких категоріях як найкраща візуальна складова, найкраще аудіо, найкращий геймплей, найбільш розважальна гра, найепічніша гра, наймиліша гра, найкраща гра Microsoft, PlayStation, Nintendo та ПК, а також найкраща мобільна гра.
