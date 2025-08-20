Hollow Home. Украинская игра об осаде Мариуполя номинирована на Gamescom Award

В список номинантов Gamescom Award в категории наибольшее влияние попала украинская изометрическая нарративная RPG об осаде Мариуполя Hollow Home от киевской студии Twigames Inc.

Проголосовать за нее можно на официальном сайте Gamescom.

Игра рассказывает о российском вторжении в Украину глазами 14-летнего подростка Максима. События начинаются 23 февраля 2022 — в последние 24 часа детства главного героя.

Уже 24 февраля Макс просыпается под звуки взрывов. Парню придется выживать в новой реальности, пока российские войска уничтожают его город. Игролад Hollow Home опирается на диалоги и разветвленные квестовые линии, чтобы рассказать историю постепенно угасающего города.

В игре отсутствует какая-либо боевая система и нет реального насилия. В центре же находятся последствия войны. Игрокам предстоит исследовать город, знакомиться с его жителями и пытаться помочь. Однако с каждым днем времени решения будут становиться более тяжелыми.

Среди других номинантов в категории Cairn, Forever Skies, Monowave и Tiny Bookshop. Также в рамках Gamescom Award проходят голосования в таких категориях как лучшая визуальная составляющая, лучшее аудио, лучший геймплей, самая развлекательная игра, эпическая игра, милая игра, лучшая игра Microsoft, PlayStation, Nintendo и ПК, а также лучшая мобильная игра.