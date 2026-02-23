Honor готується показати свого першого гуманоїдного робота — відео
Джерело:  Bloomberg

Виробник смартфонів Honor готується показати свого першого гуманоїдного робота на виставці MWC у Барселоні. Він буде орієнтований на споживчі сервіси, зокрема допомогу покупцям у магазинах.

Головні тези:

  • Компанія Honor готується показати свого першого гуманоїдного робота на виставці MWC у Барселоні.
  • Гуманоїдні роботи стають одним із найдинамічніших напрямків технологічної індустрії, здатних допомагати покупцям у магазинах та в інших сферах.

Honor розробляє свого першого робота-гуманоїда

Робот стане дебютом компанії у сегменті гуманоїдних машин. У Honor заявляють, що першими серед виробників смартфонів виходять у цей напрям, хоча інші технологічні компанії також працюють над подібними рішеннями.

Разом із роботом компанія планує продемонструвати нові розробки у сфері штучного інтелекту, об'єднані концепцією Robot Phone — інтеграції ШІ-агентів у смартфони та інші пристрої екосистеми.

Гуманоїдні роботи стають одним із найдинамічніших напрямів технологічної індустрії. Раніше вони вже демонструвалися поза лабораторіями — наприклад, під час найпопулярнішого телешоу Китаю роботи виконували складні трюки та взаємодіяли з людьми на сцені.

Також Tesla планує розпочати продажі гуманоїдних роботів Optimus у 2027 році, а Airbus тестує роботів компанії UBTech для автоматизації складання літаків.

Аналітики вважають ринок гуманоїдної робототехніки одним із найбільш швидкозростаючих. У 2025 році його обсяг оцінювався приблизно у 2,9 млрд дол, а до 2030 року може досягти 4–18 млрд дол. У довгостроковій перспективі прогнозують понад 38 млрд дол до 2035 року і потенційно трильйонні показники до середини століття.

При цьому галузь поступово переходить від створення експериментальних прототипів до серійного виробництва, а основними факторами росту називають розвиток генеративного ШІ, автоматизацію виробництва та нестачу робочої сили.

Honor є колишньою дочірньою компанією Huawei, від якої вона була відокремлена у 2020 році. Компанія також повідомляла про підготовку до публічного розміщення акцій, однак точні терміни проведення IPO поки не оголошені.

