Honor готується показати свого першого гуманоїдного робота — відео

Виробник смартфонів Honor готується показати свого першого гуманоїдного робота на виставці MWC у Барселоні. Він буде орієнтований на споживчі сервіси, зокрема допомогу покупцям у магазинах.
Головні тези:
- Компанія Honor готується показати свого першого гуманоїдного робота на виставці MWC у Барселоні.
- Гуманоїдні роботи стають одним із найдинамічніших напрямків технологічної індустрії, здатних допомагати покупцям у магазинах та в інших сферах.
Honor розробляє свого першого робота-гуманоїда
Робот стане дебютом компанії у сегменті гуманоїдних машин. У Honor заявляють, що першими серед виробників смартфонів виходять у цей напрям, хоча інші технологічні компанії також працюють над подібними рішеннями.
Разом із роботом компанія планує продемонструвати нові розробки у сфері штучного інтелекту, об'єднані концепцією Robot Phone — інтеграції ШІ-агентів у смартфони та інші пристрої екосистеми.
Гуманоїдні роботи стають одним із найдинамічніших напрямів технологічної індустрії. Раніше вони вже демонструвалися поза лабораторіями — наприклад, під час найпопулярнішого телешоу Китаю роботи виконували складні трюки та взаємодіяли з людьми на сцені.
Також Tesla планує розпочати продажі гуманоїдних роботів Optimus у 2027 році, а Airbus тестує роботів компанії UBTech для автоматизації складання літаків.
Аналітики вважають ринок гуманоїдної робототехніки одним із найбільш швидкозростаючих. У 2025 році його обсяг оцінювався приблизно у 2,9 млрд дол, а до 2030 року може досягти 4–18 млрд дол. У довгостроковій перспективі прогнозують понад 38 млрд дол до 2035 року і потенційно трильйонні показники до середини століття.
При цьому галузь поступово переходить від створення експериментальних прототипів до серійного виробництва, а основними факторами росту називають розвиток генеративного ШІ, автоматизацію виробництва та нестачу робочої сили.
Honor є колишньою дочірньою компанією Huawei, від якої вона була відокремлена у 2020 році. Компанія також повідомляла про підготовку до публічного розміщення акцій, однак точні терміни проведення IPO поки не оголошені.
