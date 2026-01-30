Роботи зможуть здобувати потрібні навички через додатки — як це працюватиме

Роботи почали вивчати нові навички за допомогою додатків, а не фізичних оновлень обладнання людьми.
Головні тези:
- Розвиток робототехніки: роботи здобувають нові навички та здібності через додатки.
- Платформа OpenMind: новий магазин додатків для гуманоїдів та 4-ногих роботів.
Гуманоїдні роботи зможуть самовдосконалюватися
Компанія-розробник програмного забезпечення для робототехніки OpenMin запустила новий магазин додатків для гуманоїдів та 4-ногих роботів, щоб вони могли опановувати нові навички та здібності.
Магазин додатків побудовано на OM1, модульній операційній системі OpenMind, яка дозволяє розробникам створювати додатки, що містять певні навички для розповсюдження на кількох платформах для роботів.
Комп’ютери та телефони постачаються з операційною системою, яка забезпечує основні функції, але справжня магія полягає в можливості для кожного персоналізувати телефони та комп’ютери за допомогою додатків та програм. Ваш гуманоїд нічим не відрізнятиметься: тисячі програм, кожна з яких представляє навички від медсестринської справи та математичної освіти до прибирання та безпеки дому, нададуть вам майже необмежений вибір, — зазначив засновник і генеральний директор OpenMind Ян Липхардт.
Поточні додатки охоплюють низку практичних та експериментальних функцій, від спілкування, догляду за людьми похилого віку та домашньої безпеки до нових додатків, таких як роботи для селфі. Компанія очікує, що якість та складність додатків з часом зростатимуть, подібно до того, як це відбувалося зі смартфонами.
Платформа наголошує на тому, що програмне забезпечення може розвиватися незалежно від апаратного забезпечення, дозволяючи роботам вивчати нові завдання та вдосконалюватися з часом.
Початковий каталог додатків OpenMind містить:
Omni-Guardian, який перетворює робота на компаньйона та вартового, здатного виявляти зловмисників;
Nova, який слухає, бачить та рухається, щоб допомагати у виконанні щоденних завдань;
WALL-E, який відстежує цифрові активи та соціальні стрічки;
Luckandroll OM1, що дозволяє роботам взаємодіяти з людьми та координувати дії з іншими роботами;
Guardian, який може стежити за користувачем та робити селфі.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-