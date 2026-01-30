Роботи зможуть здобувати потрібні навички через додатки — як це працюватиме

Гуманоїдні роботи зможуть самовдосконалюватися

Компанія-розробник програмного забезпечення для робототехніки OpenMin запустила новий магазин додатків для гуманоїдів та 4-ногих роботів, щоб вони могли опановувати нові навички та здібності.

Платформа вже працює і з часом планує розмістити тисячі додатків, які можуть розширити можливості роботів.

Магазин додатків побудовано на OM1, модульній операційній системі OpenMind, яка дозволяє розробникам створювати додатки, що містять певні навички для розповсюдження на кількох платформах для роботів.

Комп’ютери та телефони постачаються з операційною системою, яка забезпечує основні функції, але справжня магія полягає в можливості для кожного персоналізувати телефони та комп’ютери за допомогою додатків та програм. Ваш гуманоїд нічим не відрізнятиметься: тисячі програм, кожна з яких представляє навички від медсестринської справи та математичної освіти до прибирання та безпеки дому, нададуть вам майже необмежений вибір, — зазначив засновник і генеральний директор OpenMind Ян Липхардт.

Поточні додатки охоплюють низку практичних та експериментальних функцій, від спілкування, догляду за людьми похилого віку та домашньої безпеки до нових додатків, таких як роботи для селфі. Компанія очікує, що якість та складність додатків з часом зростатимуть, подібно до того, як це відбувалося зі смартфонами.

Платформа наголошує на тому, що програмне забезпечення може розвиватися незалежно від апаратного забезпечення, дозволяючи роботам вивчати нові завдання та вдосконалюватися з часом.

Роботам потрібен рівень навичок та когнітивних знань, який розвивається швидше, ніж апаратне забезпечення. App Store — це те, як роботи стають універсальними платформами, чиї навички можуть змінюватися з часом, щоб відповідати вашим потребам.

Початковий каталог додатків OpenMind містить: