Роботы смогут приобретать нужные навыки через приложения — как это будет работать

Роботы начали изучать новые навыки с помощью приложений, а не физических обновлений оборудования людьми.
Гуманоидные роботы смогут самосовершенствоваться
Компания-разработчик программного обеспечения для робототехники OpenMin запустила новый магазин приложений для гуманоидов и 4-ногих роботов, чтобы они могли овладевать новыми навыками и способностями.
Магазин приложений построен на OM1, модульной операционной системе OpenMind, которая позволяет разработчикам создавать приложения, содержащие определенные навыки распространения на нескольких платформах для роботов.
Компьютеры и телефоны поставляются с операционной системой, которая обеспечивает основные функции, но настоящая магия заключается в возможности для каждого персонализировать телефоны и компьютеры с помощью приложений и программ. Ваш гуманоид ничем не будет отличаться: тысячи программ, каждая из которых представляет навыки от медсестринского дела и математического образования до уборки и безопасности дома, предоставят вам почти неограниченный выбор, отметил основатель и генеральный директор OpenMind Ян Липхардт.
Текущие приложения охватывают ряд практических и экспериментальных функций, от общения, ухода за пожилыми людьми и домашней безопасности к новым приложениям, таким как работы для селфи. Компания ожидает, что качество и сложность приложений со временем будут расти, подобно тому, как это происходило со смартфонами.
Платформа подчеркивает, что программное обеспечение может развиваться независимо от аппаратного обеспечения, позволяя роботам изучать новые задачи и усовершенствоваться со временем.
Первоначальный каталог приложений OpenMind содержит:
Omni-Guardian, превращающий робота в компаньона и часового, способного обнаруживать злоумышленников;
Nova, который слушает, видит и двигается, чтобы помогать в выполнении ежедневных задач;
WALL-E, отслеживающий цифровые активы и социальные ленты;
Luckandroll OM1, позволяющий роботам взаимодействовать с людьми и координировать действия с другими работами;
Guardian, который может следить за пользователем и делать селфи.
