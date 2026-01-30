Роботы смогут приобретать нужные навыки через приложения — как это будет работать
Роботы смогут приобретать нужные навыки через приложения — как это будет работать

Источник:  Interesting Engineering

Роботы начали изучать новые навыки с помощью приложений, а не физических обновлений оборудования людьми.

  • Платформа OpenMind предлагает новый магазин приложений для гуманоидов и 4-ногих роботов для овладения новыми навыками.
  • Роботы могут использовать тысячи приложений для расширения своих возможностей и улучшения качества выполнения задач.

Гуманоидные роботы смогут самосовершенствоваться

Компания-разработчик программного обеспечения для робототехники OpenMin запустила новый магазин приложений для гуманоидов и 4-ногих роботов, чтобы они могли овладевать новыми навыками и способностями.

Платформа уже работает и со временем планирует разместить тысячи приложений, способных расширить возможности роботов.

Магазин приложений построен на OM1, модульной операционной системе OpenMind, которая позволяет разработчикам создавать приложения, содержащие определенные навыки распространения на нескольких платформах для роботов.

Компьютеры и телефоны поставляются с операционной системой, которая обеспечивает основные функции, но настоящая магия заключается в возможности для каждого персонализировать телефоны и компьютеры с помощью приложений и программ. Ваш гуманоид ничем не будет отличаться: тысячи программ, каждая из которых представляет навыки от медсестринского дела и математического образования до уборки и безопасности дома, предоставят вам почти неограниченный выбор, отметил основатель и генеральный директор OpenMind Ян Липхардт.

Текущие приложения охватывают ряд практических и экспериментальных функций, от общения, ухода за пожилыми людьми и домашней безопасности к новым приложениям, таким как работы для селфи. Компания ожидает, что качество и сложность приложений со временем будут расти, подобно тому, как это происходило со смартфонами.

Платформа подчеркивает, что программное обеспечение может развиваться независимо от аппаратного обеспечения, позволяя роботам изучать новые задачи и усовершенствоваться со временем.

Работам нужен уровень навыков и когнитивных знаний, который развивается быстрее аппаратного обеспечения. App Store — это то, как роботы становятся универсальными платформами, чьи навыки могут изменяться со временем, чтобы отвечать вашим потребностям.

Первоначальный каталог приложений OpenMind содержит:

  • Omni-Guardian, превращающий робота в компаньона и часового, способного обнаруживать злоумышленников;

  • Nova, который слушает, видит и двигается, чтобы помогать в выполнении ежедневных задач;

  • WALL-E, отслеживающий цифровые активы и социальные ленты;

  • Luckandroll OM1, позволяющий роботам взаимодействовать с людьми и координировать действия с другими работами;

  • Guardian, который может следить за пользователем и делать селфи.

