Уникальная технология. Исследователи изобрели нейроморфную электронную кожу для роботов
Наука и медицина
робот
Источник:  online.ua

Исследователи из Гонконгского городского университета представили новую разработку — нейроморфную электронную кожу (NRE), которая придает гуманоидным работам способность ощущать прикосновение и боль.

Главные тезисы

  • Нейроморфная электронная кожа позволяет роботам ощущать прикосновение и боль, придавая им новый уровень взаимодействия с людьми.
  • Технология обеспечивает защитные функции, автоматически отдергивая нагруженный участок тела и предотвращая повреждения.
  • Каждый сенсор нейроморфной кожи периодически посылает сигнал жизни, позволяя своевременно обнаруживать и разрешать повреждения.

Технология призвана сделать взаимодействие машин с людьми более безопасной и приближенной к природной, позволяя работам ощущать прикосновение, реагировать на стимуляцию и запускать защитные рефлексы.

Об этом пишет NotebookCheck со ссылкой на научный журнал PNAS.

Электронная кожа состоит из четырех слоев и построена по иерархической архитектуре, следующей принципам работы человеческой кожи. При легком прикосновении сенсоры не просто фиксируют давление, а генерируют импульсы, поступающие в центральный процессор для определения реакции.

Если сила превышает установленный порог, система создает высоковольтный сигнал, который мгновенно передается непосредственно к моторам. В результате робот автоматически отдергивает часть тела, подвергшуюся чрезмерной нагрузке. Такой механизм позволяет предотвращать повреждения и снижает риск опасного контакта с человеком.

Нейроморфная кожа для роботов-гуманоидов

Помимо защитных функций, NRE-кожа способна самостоятельно контролировать собственное состояние. Каждый сенсор периодически посылает "сигнал жизни". Если импульс отсутствует, система определяет повреждение в соответствующем участке. В таком случае модуль может быть заменен техником, а в будущем — самим роботом после соответствующих обновлений.

Разработка демонстрирует новый уровень интеграции сенсорных систем в робототехнике, где сочетаются функции защиты и самодиагностики. По словам авторов, технология имеет потенциал для широкого применения в области создания гуманоидов, способных безопаснее работать рядом с людьми.

