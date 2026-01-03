Унікальна розробка. Дослідники винайшли нейроморфну електронну шкіру для роботів
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Унікальна розробка. Дослідники винайшли нейроморфну електронну шкіру для роботів

робот
Джерело:  online.ua

Дослідники з Гонконзького міського університету представили нову розробку — нейроморфну електронну шкіру (NRE), яка надає гуманоїдним роботам здатність відчувати дотик і біль.

Головні тези:

  • Нейроморфна електронна шкіра дозволяє гуманоїдним роботам відчувати дотик та біль, забезпечуючи їм новий рівень взаємодії з людьми.
  • Технологія забезпечує захисні функції, дозволяючи роботам автоматично відсмикувати навантажену ділянку тіла та запобігаючи пошкодженням.
  • Кожен сенсор нейроморфної шкіри періодично надсилає сигнал життя, що дозволяє системі вчасно виявляти пошкодження та вирішувати їх.

Здатність відчувати. Дослідники винайшли нейроморфну електронну шкіру для роботів

Технологія покликана зробити взаємодію машин із людьми безпечнішою та наближеною до природної, дозволяючи роботам відчувати дотик, реагувати на стимуляцію та запускати захисні рефлекси.

Про це пише NotebookCheck з посиланням на науковий журнал PNAS.

Електронна шкіра складається з чотирьох шарів і побудована за ієрархічною архітектурою, що наслідує принципи роботи людської шкіри. При легкому дотику сенсори не просто фіксують тиск, а генерують імпульси, які надходять до центрального процесора для визначення реакції.

Якщо ж сила перевищує встановлений поріг, система створює високовольтний сигнал, який миттєво передається безпосередньо до моторів. У результаті робот автоматично відсмикує частину тіла, що зазнала надмірного навантаження. Такий механізм дозволяє запобігати пошкодженням і знижує ризик небезпечного контакту з людиною.

Нейроморфна шкіра для роботів-гуманоїдів

Окрім захисних функцій, NRE-шкіра здатна самостійно контролювати власний стан. Кожен сенсор періодично надсилає "сигнал життя". Якщо імпульс відсутній, система визначає пошкодження у відповідній ділянці. У такому випадку модуль може бути замінений техніком, а в майбутньому — самим роботом після відповідних оновлень.

Розробка демонструє новий рівень інтеграції сенсорних систем у робототехніці, де поєднуються функції захисту та самодіагностики. За словами авторів, технологія має потенціал для широкого застосування у сфері створення гуманоїдів, здатних безпечніше працювати поруч із людьми.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Інженери розробляють мініатюрного робота-джмеля для колонізації Марса
робот
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні розробили наземного робота D-21 з лазером і ракетами
робот
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Робот AgiBot A2 потрапив до Книги рекордів Гіннесса
AgiBot A2 шокував світ технологій

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?