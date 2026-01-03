Унікальна розробка. Дослідники винайшли нейроморфну електронну шкіру для роботів

Дослідники з Гонконзького міського університету представили нову розробку — нейроморфну електронну шкіру (NRE), яка надає гуманоїдним роботам здатність відчувати дотик і біль.

Здатність відчувати. Дослідники винайшли нейроморфну електронну шкіру для роботів

Технологія покликана зробити взаємодію машин із людьми безпечнішою та наближеною до природної, дозволяючи роботам відчувати дотик, реагувати на стимуляцію та запускати захисні рефлекси.

Про це пише NotebookCheck з посиланням на науковий журнал PNAS.

Електронна шкіра складається з чотирьох шарів і побудована за ієрархічною архітектурою, що наслідує принципи роботи людської шкіри. При легкому дотику сенсори не просто фіксують тиск, а генерують імпульси, які надходять до центрального процесора для визначення реакції.

Якщо ж сила перевищує встановлений поріг, система створює високовольтний сигнал, який миттєво передається безпосередньо до моторів. У результаті робот автоматично відсмикує частину тіла, що зазнала надмірного навантаження. Такий механізм дозволяє запобігати пошкодженням і знижує ризик небезпечного контакту з людиною.

Нейроморфна шкіра для роботів-гуманоїдів

Окрім захисних функцій, NRE-шкіра здатна самостійно контролювати власний стан. Кожен сенсор періодично надсилає "сигнал життя". Якщо імпульс відсутній, система визначає пошкодження у відповідній ділянці. У такому випадку модуль може бути замінений техніком, а в майбутньому — самим роботом після відповідних оновлень.