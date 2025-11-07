Компания Xpeng представила роботов нового поколения — видео

Компания Xpeng официально подтвердила, что создала роботов-ассистентов нового поколения – они получили название Iron. По убеждению самих разработчиков, их можно смело считать самыми реалистичными в индустрии: у них есть позвоночник, кожа и синтетические мышцы, а также разные полы и телосложения.

Работы Iron — что о них известно

Как сообщает издание BGR, естественные движения этих роботов происходят благодаря искусственным аналогам костей и мышц.

Кроме того, указано, что это первый в мире гуманоидный робот с полностью твердотельным аккумулятором.

Что касается отдельных подробных характеристик, то также известен рост работа — 1,78 м, а также вес — 70 кг.

Разработчики научили Iron разговаривать, ходить, брать в руки предметы и реагировать на окружающую среду.

Более того, они смогли улучшить подвижность суставов и добавили пассивную степень свободы в носке стопы. Учитывая это, движения андроида стали более легкими и естественными — "словно он шагает в невесомости".

Iron будет предложен как в мужской, так и в женской версиях. Потенциальные покупатели смогут выбирать разные комплектации и даже докупить одежду — например, деловой костюм. Поделиться

Что важно понимать, цена работы пока остается тайной, однако массовое производство начнется следующей весной.