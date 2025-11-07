Компанія Xpeng представила роботів нового покоління — відео

Компанія Xpeng офіційно підтвердила, що створила роботів-асистентів нового покоління — вони отримали назву Iron. На переконання самих розробників, їх можна сміливо вважати найреалістичнішими в індустрії: у них є хребет, шкіра і синтетичні м'язи, а також різні статі і статури.
Головні тези:
- Цей робот суттєво відрізняється від усіх своїх попередників.
- Покупці зможуть обирати різні комплектації і навіть докупити одяг.
Роботи Iron — що про них відомо
Як повідомляє видання BGR, природні рухи цих роботів відбуваються завдяки штучним аналогам кісток і м'язів.
Окрім того, наголошується, що це перший у світі гуманоїдний робот із повністю твердотільним акумулятором.
Щодо окремих детальних характеристик, то також відомий зріст робота — 1,78 м, а також вага — 70 кг.
Розробники навчили Iron розмовляти, ходити, брати до рук предмети і реагувати на навколишнє середовище.
Ба більше, вони змогли покращити рухливість суглобів і додали пасивний ступінь свободи в шкарпетці стопи. Враховуючи це, рухи андроїда стали легшими і природнішими — "ніби він крокує в невагомості".
Що важливо розуміти, ціна робота поки залишається таємницею, однак масове виробництво розпочнеться наступної весни.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-