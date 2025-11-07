Компанія Xpeng представила роботів нового покоління — відео
Категорія
Технології
Дата публікації

Компанія Xpeng представила роботів нового покоління — відео

Роботи Iron - що про них відомо
Джерело:  online.ua

Компанія Xpeng офіційно підтвердила, що створила роботів-асистентів нового покоління — вони отримали назву Iron. На переконання самих розробників, їх можна сміливо вважати найреалістичнішими в індустрії: у них є хребет, шкіра і синтетичні м'язи, а також різні статі і статури.

Головні тези:

  • Цей робот суттєво відрізняється від усіх своїх попередників.
  • Покупці зможуть обирати різні комплектації і навіть докупити одяг.

Роботи Iron — що про них відомо

Як повідомляє видання BGR, природні рухи цих роботів відбуваються завдяки штучним аналогам кісток і м'язів.

Окрім того, наголошується, що це перший у світі гуманоїдний робот із повністю твердотільним акумулятором.

Щодо окремих детальних характеристик, то також відомий зріст робота — 1,78 м, а також вага — 70 кг.

Розробники навчили Iron розмовляти, ходити, брати до рук предмети і реагувати на навколишнє середовище.

Ба більше, вони змогли покращити рухливість суглобів і додали пасивний ступінь свободи в шкарпетці стопи. Враховуючи це, рухи андроїда стали легшими і природнішими — "ніби він крокує в невагомості".

Iron запропонують як у чоловічій, так і в жіночій версіях. Потенційні покупці зможуть обирати різні комплектації і навіть докупити одяг — наприклад, діловий костюм.

Що важливо розуміти, ціна робота поки залишається таємницею, однак масове виробництво розпочнеться наступної весни.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Попри санкції. Німецька компанія експортувала телекомунікаційні технології до Росії
санкції
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Європейські компанії викрадають українські БПЛА-технології
Українські БПЛА-технології постійно намагаються вкрасти
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Які технології знаходяться на піку популярності у виробництві бойових дронів — відповідь експерта
дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?