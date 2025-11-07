Компанія Xpeng представила роботів нового покоління — відео

Компанія Xpeng офіційно підтвердила, що створила роботів-асистентів нового покоління — вони отримали назву Iron. На переконання самих розробників, їх можна сміливо вважати найреалістичнішими в індустрії: у них є хребет, шкіра і синтетичні м'язи, а також різні статі і статури.

Роботи Iron — що про них відомо

Як повідомляє видання BGR, природні рухи цих роботів відбуваються завдяки штучним аналогам кісток і м'язів.

Окрім того, наголошується, що це перший у світі гуманоїдний робот із повністю твердотільним акумулятором.

Щодо окремих детальних характеристик, то також відомий зріст робота — 1,78 м, а також вага — 70 кг.

Розробники навчили Iron розмовляти, ходити, брати до рук предмети і реагувати на навколишнє середовище.

Ба більше, вони змогли покращити рухливість суглобів і додали пасивний ступінь свободи в шкарпетці стопи. Враховуючи це, рухи андроїда стали легшими і природнішими — "ніби він крокує в невагомості".

Iron запропонують як у чоловічій, так і в жіночій версіях. Потенційні покупці зможуть обирати різні комплектації і навіть докупити одяг — наприклад, діловий костюм. Поширити

Що важливо розуміти, ціна робота поки залишається таємницею, однак масове виробництво розпочнеться наступної весни.