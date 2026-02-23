Honor готовится показать своего первого гуманоидного робота — видео

Производитель смартфонов Honor готовится показать свой первый гуманоидный труд на выставке MWC в Барселоне. Он будет ориентирован на потребительские сервисы, в том числе помощь покупателям в магазинах.

Honor разрабатывает своего первого робота-гуманоида

Робот станет дебютом компании в сегменте гуманоидных машин. В Honor заявляют, что первыми из производителей смартфонов выходят в это направление, хотя другие технологические компании также работают над подобными решениями.

Вместе с роботом компания планирует продемонстрировать новые разработки в сфере искусственного интеллекта, объединенные концепцией Robot Phone — интеграции ШИ-агентов в смартфоны и другие экосистемные устройства.

Гуманоидные работы становятся одним из наиболее динамичных направлений технологической индустрии. Ранее они уже демонстрировались вне лабораторий — например, во время популярного телешоу Китая работы выполняли сложные трюки и взаимодействовали с людьми на сцене.

Также Tesla планирует начать продажи гуманоидных роботов Optimus в 2027 году, а Airbus тестирует роботов компании UBTech для автоматизации сборки самолетов.

Аналитики считают рынок гуманоидной робототехники одним из самых быстрорастущих. В 2025 году его объем оценивался примерно в 2,9 млрд долл., а к 2030 году может достигнуть 4–18 млрд долл. В долгосрочной перспективе прогнозируют более 38 млрд долл. к 2035 году и потенциально триллионные показатели к середине века.

При этом отрасль постепенно переходит от создания экспериментальных прототипов к серийному производству, а основными факторами роста называют развитие генеративного ИИ, автоматизацию производства и нехватку рабочей силы.

Honor является бывшей дочерней компанией Huawei, от которой она была отделена в 2020 году. Компания также сообщала о подготовке к публичному размещению акций, однако точные сроки проведения IPO пока не объявлены.