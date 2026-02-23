Honor готовится показать своего первого гуманоидного робота — видео
Категория
Технологии
Дата публикации

Honor готовится показать своего первого гуманоидного робота — видео

робот
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Производитель смартфонов Honor готовится показать свой первый гуманоидный труд на выставке MWC в Барселоне. Он будет ориентирован на потребительские сервисы, в том числе помощь покупателям в магазинах.

Главные тезисы

  • Компания Honor готовится представить своего первого гуманоидного робота на выставке MWC в Барселоне.
  • Гуманоидные работы становятся одним из самых динамичных направлений в технологической индустрии, способных помогать покупателям в магазинах и других сферах.

Honor разрабатывает своего первого робота-гуманоида

Робот станет дебютом компании в сегменте гуманоидных машин. В Honor заявляют, что первыми из производителей смартфонов выходят в это направление, хотя другие технологические компании также работают над подобными решениями.

Вместе с роботом компания планирует продемонстрировать новые разработки в сфере искусственного интеллекта, объединенные концепцией Robot Phone — интеграции ШИ-агентов в смартфоны и другие экосистемные устройства.

Гуманоидные работы становятся одним из наиболее динамичных направлений технологической индустрии. Ранее они уже демонстрировались вне лабораторий — например, во время популярного телешоу Китая работы выполняли сложные трюки и взаимодействовали с людьми на сцене.

Также Tesla планирует начать продажи гуманоидных роботов Optimus в 2027 году, а Airbus тестирует роботов компании UBTech для автоматизации сборки самолетов.

Аналитики считают рынок гуманоидной робототехники одним из самых быстрорастущих. В 2025 году его объем оценивался примерно в 2,9 млрд долл., а к 2030 году может достигнуть 4–18 млрд долл. В долгосрочной перспективе прогнозируют более 38 млрд долл. к 2035 году и потенциально триллионные показатели к середине века.

При этом отрасль постепенно переходит от создания экспериментальных прототипов к серийному производству, а основными факторами роста называют развитие генеративного ИИ, автоматизацию производства и нехватку рабочей силы.

Honor является бывшей дочерней компанией Huawei, от которой она была отделена в 2020 году. Компания также сообщала о подготовке к публичному размещению акций, однако точные сроки проведения IPO пока не объявлены.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Робот AgiBot A2 попал в Книгу рекордов Гиннесса
AgiBot A2 шокировал мир технологий
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Уникальная технология. Исследователи изобрели нейроморфную электронную кожу для роботов
робот
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Роботы смогут приобретать нужные навыки через приложения — как это будет работать
робот

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?