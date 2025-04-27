"Я готовий". Зірка "Челсі" планує стати на захист України

Відомий футболіст Ніколя Тьє, який понад 10 років був однією з найяскравіших зірок "Челсі", завершив свою кар'єру у 24 роки. Просто зараз він налаштований кардинально змінити своє життя й вирушити на український фронт.

Ніколя Тьє розкрив свої плани на життя

Колишній франко-івуарійський воротар офіційно підтвердив журналістам, що кілька тижнів тому вступив на службу в 1-й полк парашутних гусарів (1er Régiment de Hussards Parachutistes).

Що важливо розуміти, це бронекавалерійський підрозділ французької армії, пише Ouest-France .

За словами зірки футболу, він готовий поїхати воювати на фронт та стати на захист українського народу.

Він також додав, що це загалом це стосується будь-якої французької операції за кордоном.

Мене це не лякає… Я склав чудові тести, отримав полк, який хотів. Я готовий, тренуюся щодня заради цього, - наголосив Ніколя Тьє. Поширити

За словами спортсмена, в нього просто згас інтерес до футболу, тому він вирішив різко змінити своє життя.

Окрім того, Тьє додав, що завжди любив військову справу, тому подумав: