"Я готовий". Зірка "Челсі" планує стати на захист України

Відомий футболіст Ніколя Тьє, який понад 10 років був однією з найяскравіших зірок "Челсі", завершив свою кар'єру у 24 роки. Просто зараз він налаштований кардинально змінити своє життя й вирушити на український фронт.
Головні тези:
- За словами спортсмена, в нього просто згас інтерес до футболу.
- Тьє заявив, що не боїться їхати на фронт.
Ніколя Тьє розкрив свої плани на життя
Колишній франко-івуарійський воротар офіційно підтвердив журналістам, що кілька тижнів тому вступив на службу в 1-й полк парашутних гусарів (1er Régiment de Hussards Parachutistes).
Що важливо розуміти, це бронекавалерійський підрозділ французької армії, пише Ouest-France.
За словами зірки футболу, він готовий поїхати воювати на фронт та стати на захист українського народу.
Він також додав, що це загалом це стосується будь-якої французької операції за кордоном.
За словами спортсмена, в нього просто згас інтерес до футболу, тому він вирішив різко змінити своє життя.
Окрім того, Тьє додав, що завжди любив військову справу, тому подумав:
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