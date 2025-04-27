"Я готов". Звезда "Челси" планирует стать на защиту Украины

Известный футболист Николя Тье, который более 10 лет являлся одной из самых ярких звезд "Челси", завершил свою карьеру в 24 года. Просто сейчас он настроен кардинально изменить свою жизнь и отправиться на украинский фронт.
Главные тезисы
- По словам спортсмена, у него просто погас интерес к футболу.
- Тьё заявил, что не боится ехать на фронт.
Николя Тье раскрыл свои планы на жизнь
Бывший франко-ивуарийский вратарь официально подтвердил журналистам, что несколько недель назад поступил на службу в 1-й полк парашютных гусар (1er Régiment de Hussards Parachutistes).
Что важно понимать, это бронекавалерийское подразделение французской армии, пишет Ouest-France.
По словам звезды футбола, он готов поехать воевать на фронт и встать на защиту украинского народа.
Он также добавил, что это в целом это касается любой французской операции за границей.
По словам спортсмена, у него просто угас интерес к футболу, поэтому он решил резко изменить свою жизнь.
Кроме того, Тье добавил, что всегда любил военное дело, потому подумал:
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