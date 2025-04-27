"Я готов". Звезда "Челси" планирует стать на защиту Украины
Категория
Спорт
Дата публикации

"Я готов". Звезда "Челси" планирует стать на защиту Украины

Николя Тье раскрыл свои планы на жизнь
Читати українською
Источник:  online.ua

Известный футболист Николя Тье, который более 10 лет являлся одной из самых ярких звезд "Челси", завершил свою карьеру в 24 года. Просто сейчас он настроен кардинально изменить свою жизнь и отправиться на украинский фронт.

Главные тезисы

  • По словам спортсмена, у него просто погас интерес к футболу.
  • Тьё заявил, что не боится ехать на фронт.

Николя Тье раскрыл свои планы на жизнь

Бывший франко-ивуарийский вратарь официально подтвердил журналистам, что несколько недель назад поступил на службу в 1-й полк парашютных гусар (1er Régiment de Hussards Parachutistes).

Что важно понимать, это бронекавалерийское подразделение французской армии, пишет Ouest-France.

По словам звезды футбола, он готов поехать воевать на фронт и встать на защиту украинского народа.

Он также добавил, что это в целом это касается любой французской операции за границей.

Меня это не пугает… Я сдал отличные тесты, получил полк, который хотел. Я готов, тренируюсь каждый день ради этого, - подчеркнул Николя Тье.

По словам спортсмена, у него просто угас интерес к футболу, поэтому он решил резко изменить свою жизнь.

Кроме того, Тье добавил, что всегда любил военное дело, потому подумал:

Почему бы не попробовать? – отметил он.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
У Мудрика был обнаружен положительный допинг-тест. Что угрожает футболисту
Михаил Мудрик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Роналду побил новый рекорд в истории футбола
Роналду
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
США могут лишить права на проведение ЧМ по футболу и Олимпиады
Олимпийская сборная США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?