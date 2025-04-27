Известный футболист Николя Тье, который более 10 лет являлся одной из самых ярких звезд "Челси", завершил свою карьеру в 24 года. Просто сейчас он настроен кардинально изменить свою жизнь и отправиться на украинский фронт.

Николя Тье раскрыл свои планы на жизнь

Бывший франко-ивуарийский вратарь официально подтвердил журналистам, что несколько недель назад поступил на службу в 1-й полк парашютных гусар (1er Régiment de Hussards Parachutistes).

Что важно понимать, это бронекавалерийское подразделение французской армии, пишет Ouest-France .

По словам звезды футбола, он готов поехать воевать на фронт и встать на защиту украинского народа.

Он также добавил, что это в целом это касается любой французской операции за границей.

Меня это не пугает… Я сдал отличные тесты, получил полк, который хотел. Я готов, тренируюсь каждый день ради этого, - подчеркнул Николя Тье. Поделиться

По словам спортсмена, у него просто угас интерес к футболу, поэтому он решил резко изменить свою жизнь.

Кроме того, Тье добавил, что всегда любил военное дело, потому подумал: