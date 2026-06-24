"Я помилявся". Глава Генштабу Британії визнав свій промах щодо ШІ

Начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії генерал Ролі Вокер заявив, що припустився помилки, коли недооцінив ефективність використання штучного інтелекту у війську.

ШІ може більше, ніж здавалося

У центрі уваги опинилася нова система на основі штучного інтелекту, що має назву ASGARD.

Що важливо розуміти, вона скоротила цикл військового планування на рівні корпусу з 72 годин до однієї години.

Генерал Ролі Вокер відверто зізнався, що він взагалі не очікував від ШІ такого вражаючого рівня ефективності.

Досі глава Генштабу Британії схилявся до думки, що система дозволить армії ухвалювати рішення вдвічі швидше, але реальний результат перевершив прогнози.

Я помилявся… Цикл планування на рівні корпусу, який раніше займав 72 години, тепер може тривати лише одну. Що вони робитимуть з іншими 71 годиною, я не знаю, — жартома зазначив Ролі Вокер. Поширити

Варто також зазначити, зо ASGARD є цифровою системою управління бойовими діями, яка збирає та обробляє інформацію з поля бою, допомагаючи командирам виявляти цілі, ухвалювати рішення та координувати удари.