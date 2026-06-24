"Я помилявся". Глава Генштабу Британії визнав свій промах щодо ШІ
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"Я помилявся". Глава Генштабу Британії визнав свій промах щодо ШІ

ШІ може більше, ніж здавалося
Джерело:  Business Insider

Начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії генерал Ролі Вокер заявив, що припустився помилки, коли недооцінив ефективність використання штучного інтелекту у війську.

Головні тези:

  • Йдеться про ASGARD: це цифрова система управління бойовими діями.
  • Вона пришвидшує планування операцій у понад 70 разів.

ШІ може більше, ніж здавалося

У центрі уваги опинилася нова система на основі штучного інтелекту, що має назву ASGARD.

Що важливо розуміти, вона скоротила цикл військового планування на рівні корпусу з 72 годин до однієї години.

Генерал Ролі Вокер відверто зізнався, що він взагалі не очікував від ШІ такого вражаючого рівня ефективності.

Досі глава Генштабу Британії схилявся до думки, що система дозволить армії ухвалювати рішення вдвічі швидше, але реальний результат перевершив прогнози.

Я помилявся… Цикл планування на рівні корпусу, який раніше займав 72 години, тепер може тривати лише одну. Що вони робитимуть з іншими 71 годиною, я не знаю, — жартома зазначив Ролі Вокер.

Варто також зазначити, зо ASGARD є цифровою системою управління бойовими діями, яка збирає та обробляє інформацію з поля бою, допомагаючи командирам виявляти цілі, ухвалювати рішення та координувати удари.

Нещодавно офіційний Лондон оголосив про намір інвестувати близько 1 млрд фунтів стерлінгів у розвиток таких систем.

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