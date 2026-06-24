"Я ошибался". Глава Генштаба Британии признал свой промах относительно ИИ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Роли Уокер заявил, что допустил ошибку, когда недооценил эффективность использования искусственного интеллекта в армии.

ШИ может больше, чем казалось

В центре внимания оказалась новая система на основе искусственного интеллекта под названием ASGARD.

Что важно понимать, она сократила цикл военной планировки на уровне корпуса с 72 часов до одного часа.

Генерал Роли Уокер откровенно признался, что он вообще не ожидал от ИИ такого поразительного уровня эффективности.

До этого глава Генштаба Британии склонялся к мнению, что система позволит армии принимать решение вдвое быстрее, но реальный результат превзошел прогнозы.

Я ошибался… Цикл планировки на уровне корпуса, который раньше занимал 72 часа, теперь может занять только один. Что они будут делать с другими 71 часом, я не знаю, — в шутку заявил Роли Уокер. Поделиться

Следует также отметить, что ASGARD является цифровой системой управления боевыми действиями, которая собирает и обрабатывает информацию с поля боя, помогая командирам выявлять цели, принимать решения и координировать удары.