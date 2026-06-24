"Я ошибался". Глава Генштаба Британии признал свой промах относительно ИИ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Роли Уокер заявил, что допустил ошибку, когда недооценил эффективность использования искусственного интеллекта в армии.
Главные тезисы
- Речь идет об ASGARD: это цифровая система управления боевыми действиями.
- Она ускоряет планирование операций более чем в 70 раз.
ШИ может больше, чем казалось
В центре внимания оказалась новая система на основе искусственного интеллекта под названием ASGARD.
Что важно понимать, она сократила цикл военной планировки на уровне корпуса с 72 часов до одного часа.
Генерал Роли Уокер откровенно признался, что он вообще не ожидал от ИИ такого поразительного уровня эффективности.
До этого глава Генштаба Британии склонялся к мнению, что система позволит армии принимать решение вдвое быстрее, но реальный результат превзошел прогнозы.
Следует также отметить, что ASGARD является цифровой системой управления боевыми действиями, которая собирает и обрабатывает информацию с поля боя, помогая командирам выявлять цели, принимать решения и координировать удары.
Недавно официальный Лондон объявил о намерении инвестировать около 1 млрд. фунтов стерлингов в развитие таких систем.
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