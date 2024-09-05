Українська фехтувальниця та призерка Олімпійських ігор-2024 у Парижі Ольга Харлан повідомила, що виходить заміж за відомого спорстмена.

Що відомо про заручини Харлан

На своїй сторінці в Instagram Харлан повідомила про заручини з італійським фехтувальником Луїджі Самеле.

Вона також опублікувала зворушливе фото із чоловіком.

На фото пара постала в обіймах. Помітно, що закохані дуже щасливі, що зовсім скоро офіційно стануть родиною.

Харлан також похвалилась обручкою з діамантом.

У підписі до світлини шаблістка зізналася, що вона не очікувала освідчення, тому воно стало сюрпризом для неї.

Несподівано. Я сказала "так", — зізнається фехтувальниця. Поширити

У коментарях підписники Харлан привітали закоханих та залишили багато побажань для них.

Що відомо про історію відносин Харлан та Самеле

Ольга Харлан — всесвітньо відома українська шаблістка та олімпійська чемпіонка. Окрім усіх своїх титулів та перемог, українці вдалося побудувати щасливу родину зі своїм коханим — також олімпійським чемпіоном Луїджі Самеле.

Уперше італійський спортсмен зустрів Харлан, коли був 18-річним юнаком, а українській фехтувальниці на той момент було лише 15.

За словами Самеле, він одразу звернув увагу на Ольгу, оскільки вона була дуже вродливою. Ба більше, хлопець навіть непомітно сфотографував Харлан, настільки сильно вона йому сподобалася.

Попри це, стосунки між ними розпочалися набагато пізніше. Минали роки. Ольга вийшла заміж за українського фехтувальника Дмитра Бойка, однак їхній шлюб зруйнувала відстань та постійна розлука.

Коли українка познайомилася з Самеле, в її голові промайнула думка, що він і є тим самим, однак на той момент все не було так просто.

Їхні стосунки почалися лише тоді, коли Ольга остаточно вирішила розлучитися з першим чоловіком.

Українка постійно ділиться з шанувальниками та підписниками моментами свого життя. На більшості фото — Ольга в обіймах Луїджі.

Вони доволі часто подорожують, пізнають світ та виховують сина.

Не можна також проігнорувати той факт, що у закоханих наразі 10 олімпійських медалей на двох.

Ольга Харлан одразу сподобалася родині Самеле, тому у них багато років поспіль зберігають чудові та теплі стосунки.