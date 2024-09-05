Украинская фехтовальщица и призер Олимпийских игр-2024 в Париже Ольга Харлан сообщила, что выходит замуж за известного спортсмена.

Что известно о помолвке Харлан

На своей странице в Instagram Харлан сообщила о помолвке с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

Она также опубликовала трогательное фото с мужем.

На фото пара предстала в объятиях. Примечательно, что влюбленные очень счастливы, что совсем скоро официально станут семьей.

Харлан также похвасталась кольцом с бриллиантом.

В подписи к фотографии саблистка призналась, что она не ожидала признания, поэтому оно стало сюрпризом для нее.

Неожиданно. Я сказала "да", — признается фехтовальщица. Поделиться

В комментариях подписчики Харлан поздравили влюбленных и оставили много пожеланий для них.

Что известно об истории отношений Харлан и Самеле

Ольга Харлан — всемирно известная украинская саблистка и олимпийская чемпионка. Кроме всех своих титулов и побед, украинцы удалось построить счастливую семью со своим любимым — олимпийским чемпионом Луиджи Самеле.

Впервые итальянский спортсмен встретил Харлан, когда был 18-летним юношей, а украинской фехтовальщице на тот момент было всего 15.

По словам Самеле, он сразу обратил внимание на Ольгу, поскольку она была очень красива. Более того, парень даже незаметно сфотографировал Харлан, настолько сильно она ему понравилась.

Несмотря на это, отношения между ними начались гораздо позже. Шли годы. Ольга вышла замуж за украинского фехтовальщика Дмитрия Бойко, однако их брак разрушила расстояние и постоянное разлука.

Когда украинка познакомилась с Самеле, в ее голове промелькнула мысль, что он и есть тот же, однако на тот момент все не было так просто.

Их отношения начались только тогда, когда Ольга окончательно решила развестись с первым мужем.

Украинка постоянно делится с поклонниками и подписчиками моментами своей жизни. На большинстве фото — Ольга в объятиях Луиджи.

Они часто путешествуют, познают мир и воспитывают сына.

Нельзя также проигнорировать тот факт, что у влюбленных 10 олимпийских медалей на двоих.

Ольга Харлан сразу понравилась семье Самеле, поэтому у них много лет сохраняют прекрасные и теплые отношения.