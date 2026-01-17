"Я сумую за ним". Памела Андерсон вразила зізнанням про колишнього
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Я сумую за ним". Памела Андерсон вразила зізнанням про колишнього

Памела Андерсон не тримає зла на Томмі Лі
Джерело:  Entertainment Weekly

Зірка Голлівуду та відома модель Памела Андерсон вирішила розкрити подробиці своїх стосунків із колишнім чоловіком Томмі Лі. Як виявилося, вони фактично більше не спілкуються, що дуже засмучує акторку.

Головні тези:

  • Памела не приховує, що розрив з Лі став ударом для неї.
  • Однак вона готова до примирення та відновлення дружніх стосунків.

Памела Андерсон не тримає зла на Томмі Лі

Їхнє весілля у 1995 році досі згадують шанувальники, попри те, що шлюб зіркової пари протримався лише 3 роки.

Уже зараз, в 2026 році, Памела відверто зізнається, що більше не спілкуються з колишнім чоловіком, хоча й намагался примиритися з ним.

Томмі Лі одружився з Бріттані Фурлан — і це стало певною перепоную для збереження контакту з Андерсон.

Модель звертає увагу на те, що Лі — рідкісний романтик і дуже відданий своїй дружині, тому, ймовірно, не хоче її ображати та засмучувати спілкуванням з Памелою.

Андерсон додала, що усе це її дійсно бентежить, адже у них з Лі є спільні діти.

Акторка підтвердила, що незабаром одружується їхній син Ділан, тож саме на весіллі вона, ймовірно, знову побачиться з колишнім чоловіком.

Я сумую за ним. З появою онуків і весіллями дітей ми все одно будемо пов’язані між собою, — вважає Памела.

Анджеліна Джолі таємно зустрічається з іконою Голлівуду
Анджеліна Джолі та Джонні Депп таємно зустрічаються
Том Круз розірвав стосунки з головною красунею Голлівуду
Том Круз знову холостяк
Голлівудська зірка Кейт Гадсон розкрила секрет ідеальної зовнішності
Кейт Гадсон

