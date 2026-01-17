"Я сумую за ним". Памела Андерсон вразила зізнанням про колишнього

Зірка Голлівуду та відома модель Памела Андерсон вирішила розкрити подробиці своїх стосунків із колишнім чоловіком Томмі Лі. Як виявилося, вони фактично більше не спілкуються, що дуже засмучує акторку.

Памела Андерсон не тримає зла на Томмі Лі

Їхнє весілля у 1995 році досі згадують шанувальники, попри те, що шлюб зіркової пари протримався лише 3 роки.

Уже зараз, в 2026 році, Памела відверто зізнається, що більше не спілкуються з колишнім чоловіком, хоча й намагался примиритися з ним.

Томмі Лі одружився з Бріттані Фурлан — і це стало певною перепоную для збереження контакту з Андерсон.

Модель звертає увагу на те, що Лі — рідкісний романтик і дуже відданий своїй дружині, тому, ймовірно, не хоче її ображати та засмучувати спілкуванням з Памелою.

Андерсон додала, що усе це її дійсно бентежить, адже у них з Лі є спільні діти.

Акторка підтвердила, що незабаром одружується їхній син Ділан, тож саме на весіллі вона, ймовірно, знову побачиться з колишнім чоловіком.