"Я скучаю". Памела Андерсон поразила признанием о бывшем муже

Звезда Голливуда и известная модель Памела Андерсон решила раскрыть подробности своих отношений с бывшим мужем Томми Ли. Как оказалось, они фактически больше не общаются, что очень огорчает актрису.

Памела Андерсон не держит зла на Томми Ли

Их свадьбу в 1995 году до сих пор вспоминают поклонники, несмотря на то, что брак звездной пары продержался всего 3 года.

Уже сейчас, в 2026 году, Памела откровенно признается, что больше не общаются с бывшим мужем, хоть и пытался помириться с ним.

Томми Ли женился на Бриттани Фурлан — и это стало определенной преградой для сохранения контакта с Андерсон.

Модель обращает внимание на то, что Ли — романтик и очень предан своей жене, поэтому, вероятно, не хочет ее оскорблять и огорчать общением с Памелой.

Андерсон добавила, что все это ее действительно беспокоит, ведь у них с Ли есть общие дети.

Актриса подтвердила, что вскоре женится их сын Дилан, поэтому именно на свадьбе она, вероятно, снова увидится с бывшим мужем.